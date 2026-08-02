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Lawinen-Tod – Prinz William in Trauer

Prinz William, der Prince of Wales, beim Bahnradsport im Sir Chris Hoy Velodrome während der Commonwealth-Spiele 2026.
© SNS Group via Getty Images
"Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei den Familien aller, die gestorben sind"
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Prinz William hat nach dem Tod des Bergsteigers Nirmal Purja seine Trauer zum Ausdruck gebracht. "Es hat mich zutiefst betrübt, vom tragischen Tod von Nirmal Purja und den anderen zu erfahren, die ihr Leben durch die Lawine am Broad Peak verloren haben", schrieb der britische Thronfolger bei X. "Nims diente mit Auszeichnung bei den britischen Streitkräften, bevor er zu einem der größten Bergsteiger der Welt wurde und nepalesische Alpinisten international bekannt machte."

"Meine Gedanken sind bei seiner Familie"

Sein unermüdlicher Wille, das scheinbar Unmögliche zu erreichen, gepaart mit seiner Bescheidenheit und Selbstlosigkeit, hätten ihn wahrhaft einzigartig gemacht, so Prinz William am Samstag. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei den Familien aller, die gestorben sind."

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Der nepalesisch-stämmige Extremsportler Purja hatte als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison bestiegen. Die Netflix-Produktion "14 Peaks: Nothing is Impossible" hatte sich seiner Leistung gewidmet.

Der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja (Mitte) bei seiner Ankunft zusammen mit seinem Team am Flughafen in Islamabad am 21. Jänner 2021, nachdem sie als Erste im Winter den pakistanischen Berg K2 bestiegen hatten.
Der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja (Mitte) bei seiner Ankunft zusammen mit seinem Team am Flughafen in Islamabad am 21. Jänner 2021, nachdem sie als Erste im Winter den pakistanischen Berg K2 bestiegen hatten. © APA/AFP/FAROOQ NAEEM

Purja und alle Mitglieder seiner Gruppe waren nach einem schweren Lawinenunglück am Donnerstag am Berg Broad Peak in Pakistan ums Leben gekommen.

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