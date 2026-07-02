Messner-Familienstreit geht in die nächste Runde

Der Familienstreit bei Bergsteiger-Legende Reinhold Messner und seinem Sohn Simon geht weiter. In einem neuen Interview spricht der 36-Jährige über die schmerzhafte Funkstille zu seinem Vater.

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Seit Monaten schwelt der öffentliche Konflikt um das Erbe und den abgerissenen Kontakt zwischen der auch in Österreich enorm bekannten Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (81) und seinem Sohn. Nun macht der 36-jährige Simon Messner in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" klar, dass sich an der verfahrenen Situation bislang absolut nichts geändert hat.

Nur noch Kontakt per Anwalt

Auf die Frage nach einer möglichen Aussprache erklärte der Sohn: "Ich habe das öfter schon versucht, aber dann kommt sofort ein Schreiben über einen Anwalt. Er wünscht keinen Kontakt mehr zu mir, was mich sehr schmerzt." Laut Simon Messner betrifft diese Funkstille nicht nur ihn persönlich. Das gesamte frühere Umfeld der Alpinismus-Ikone hätte Schwierigkeiten, ihn zu erreichen. "Es ist schon sehr skurril, zu behaupten, man wurde entsorgt und man weigert sich, zur gleichen Zeit die Kinder zu treffen. Es ist sehr, sehr traurig", so der 36-Jährige.

Tochter verändert sein ganzes Leben

Anlass für das offene Gespräch war Simon Messners neuer Film "Aus dem Schatten", der seine Expedition ins pakistanische Karakorum dokumentiert. Dabei thematisiert er auch die Schwierigkeit, eine eigene Familie mit der gefährlichen Leidenschaft für hohe Berge zu vereinbaren. Seit der Geburt seiner Tochter hat sich beim Bergsteiger grundlegend viel verändert. Er habe mittlerweile an die zehn Freunde und Partner am Berg verloren. Wirklich selbst Vater zu werden, sei der große Umbruch gewesen, weshalb er seither kaum noch zum Bergsteigen geht.

Bewusst ein ganz anderer Weg

Im Gegensatz zu seinem weltberühmten Vater möchte er seine Rolle als Familienmensch klar in den Fokus rücken. "Ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber ich möchte es einfach anders machen", betont Simon Messner. Er sehe es als seine Verantwortung, als Elternteil präsent zu sein und sich zu kümmern, ganz besonders in den ersten Jahren. Ein weiterer Grund für seinen Rückzug aus dem Extrem-Alpinismus sind die Veränderungen in der Natur. Das Bergsteigen werde durch die Klimaveränderung immer gefährlicher, da der Steinschlag in den vergangenen Jahren massiv zugenommen habe.