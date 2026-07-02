Wanderer stirbt nach Hütten-Ausflug in den Alpen

Ein trauriger Zwischenfall überschattet eine Bergtour in den Alpen. Ein 27-jähriger Wanderer ist im Schweizer Kanton Wallis unweit einer bekannten Schutzhütte tödlich verunglückt.

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Ein junger Mann wollte die nähere Umgebung erkunden, kehrte von seinem Ausflug in den Bergen jedoch nicht mehr lebend zurück. Der 27-jährige Wanderer, der die deutsch-dänische Staatsbürgerschaft besaß, war gemeinsam mit einem Begleiter im Kanton Wallis unterwegs. Die beiden Männer stiegen zur Europahütte auf, die sich oberhalb der Gemeinde Randa auf einer Höhe von rund 2220 Metern befindet. Nach dem Aufstieg verließ der jüngere der beiden Männer die Hütte ganz alleine für einen Erkundungsgang, während sein Bergkamerad in der Unterkunft zurückblieb.

Begleiter leistete Erste Hilfe

Als der Deutsch-Däne nach längerer Zeit nicht wieder an der Hütte ankam, machte sich sein Begleiter selbstständig auf die Suche nach ihm. Nach kurzer Zeit machte er eine schreckliche Entdeckung: Er fand den vermissten 27-Jährigen regungslos unterhalb des dortigen Wanderwegs. Der Mann reagierte nicht mehr, woraufhin sein Kollege sofort den Notruf wählte und die professionellen Rettungskräfte alarmierte. Bis zu deren Eintreffen am Unfallort begann er geistesgegenwärtig mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und versuchte, den Verunglückten wiederzubeleben.

Rettung kam zu spät

© Getty Images

Die Rettungskette lief umgehend an. Neben einer Patrouille der zuständigen Kantonspolizei Wallis machten sich auch die alpinen Einsatzkräfte der Flugrettung Air Zermatt auf den Weg zur Unglücksstelle. Doch trotz aller Bemühungen des Begleiters und der medizinischen Notversorgung durch die eingeflogenen Retter kam jede Hilfe für den jungen Mann zu spät. Die Verletzungen waren zu schwer, er verstarb noch direkt an der Unfallstelle in den Bergen.

Genaue Ursache unklar

Wie genau es zu dem folgenschweren Sturz abseits des Wanderwegs kommen konnte, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat offizielle Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Unfallumstände und den Hergang des Alpin-Dramas lückenlos aufzuklären.