Wie im Louvre: Kunstwerke aus Museum gestohlen

In der Nacht auf Sonntag sind aus einem Museum in der sizilianischen Stadt Messina mehrere bedeutende Kunstwerke gestohlen worden.

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Unbekannte drangen in die Ausstellungsräume ein. Entwendet wurden drei von fünf Tafeln des berühmten Polyptychons von San Gregorio, die dem sizilianischen Meister Antonello da Messina zugeschrieben werden.

Außerdem stahlen die Täter eine beidseitig bemalte Tafel mit einer Darstellung der Madonna und des Christus. Das Werk wurde direkt aus einer gesicherten Vitrine entnommen. Die Polizei untersuchte den Tatort und versuchte, den Ablauf des Einbruchs zu rekonstruieren und Hinweise auf die Täter zu sichern.

Antonello da Messina zählt zu den wichtigsten Künstlern des 15. Jahrhunderts

Antonello da Messina (um 1430-1479) war ein bedeutender sizilianischer Maler der Frührenaissance. Er wurde in Messina geboren und zählt zu den wichtigsten Künstlern des 15. Jahrhunderts. Bekannt wurde er insbesondere für seine Porträts und religiösen Gemälde. Dabei verband er Einflüsse der italienischen Renaissance mit der detailreichen Malweise der niederländischen Kunst.

Antonello da Messinas Porträts sind berühmt für ihre Lebendigkeit und ihre psychologische Tiefe. Der Künstler trug auf entscheidende Weise zur Verbreitung der seinerzeit neuen Technik der Harzölmalerei in Italien bei.