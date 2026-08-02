Turnaround
Verkehrsbüro schafft die Trendwende
Im Jahr zuvor schrieb das Verkehrsbüro noch Verluste in Höhe von 5,18 Mio. Euro. Verantwortlich für die positive Wende ist vor allem der Hospitality-Bereich mit den Hotels und Palais-Events - im Ferstel, Daun-Kinsky, in den Wiener Börsesälen, auch im Café Central -, sowie Beteiligungen wie der DDSG Blue Danube Schifffahrt. Zum Konzern zählen u.a. die Ruefa-Reisebüros, der die Kongress- und Event-Organisator Austropa und der Reiseveranstalter Eurotours.
Nach Millionenverlust: Verkehrsbüro schreibt wieder schwarze Zahlen
Im Bereich der Hotellerie betreibt das Verkehrsbüro 16 Austria Trend Hotels, zwei Hotels der Marke Spark by Hilton sowie im Rahmen eines Franchise-Vertrages mit der Radisson Hotel Group vier weitere Hotels. Zu Austria Trend Hotels international zählt auch ein Haus in Ljubljana, Slowenien
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Fazit: Nach schwierigen Jahren blickt das Verkehrsbüro wieder optimistisch in die Zukunft.
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