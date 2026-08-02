Wien Energie gibt alten Batterien ein zweites Leben

Ausgemusterte E-Auto-Batterien bekommen bei Wien Energie eine neue Aufgabe: Sie speichern überschüssigen Sonnenstrom.

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Der erste Second-Life-Speicher steht im 23. Bezirk und läuft mit 400 gebrauchten Batterien.

E-Auto-Batterien werden Sonnenstrom-Speicher

Riesenspeicher. Mit einer Kapazität von einem Megawatt und vier Megawattstunden ist die Anlage der größte Energiespeicher dieser Art in Österreich. Sie speichert den Strom der angrenzenden Photovoltaikanlage in der Rosiwalgasse und gibt ihn bei Bedarf ins Netz ab.

Second-Life-Speicher: So wird Sonnenstrom cleverer gespeichert

Zweite Chance. Die Batterien stammen aus Überproduktion oder haben ihr erstes Leben im E-Auto bereits hinter sich. Für den stationären Einsatz reicht die Restkapazität noch bestens – die Nutzungsdauer verlängert sich so um zehn bis zwölf Jahre.

Fazit: Ein cleveres Recycling-Projekt, das Elektromobilität und Energiewende klug miteinander verbindet.