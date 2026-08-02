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Zweite Liga

Austria Salzburg feiert Auftaktsieg in Wels

Zwei Fußballspieler umarmen sich nach einem Spiel und freuen sich.
© GEPA pictures/ Christian Moser
Der SV Austria Salzburg hat zum Abschluss der Auftaktrunde der 2. Fußball-Liga beim FC Hertha Wels 2:0 (0:0) gewonnen
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Im Duell zweier Tabellenmittelständler der Vorsaison trafen für das Team von Langzeittrainer Christian Schaider am Sonntag Tamar Crnkic (59.) und Christian Gebauer (72.). Erster Spitzenreiter der neuen Spielzeit ist Aufsteiger Wacker Innsbruck, der Schwarz-Weiß Bregenz am Freitag 5:0 abgefertigt hatte.

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Die Innsbrucker treffen am Freitag (20.30 Uhr) auswärts auf Blau-Weiß Linz, der Bundesliga-Absteiger ist mit einem 3:0 bei den Young Violets ebenfalls vielversprechend gestartet.

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