Entscheidung
Transfer-Knall um Spaniens WM-Held Ferran Torres (26)
Der spanische Offensivstar, der mit seinem entscheidenden Treffer im WM-Finale gegen Argentinien zum gefeierten Helden wurde, möchte den FC Barcelona verlassen. Sein Wunschziel: Paris Saint-Germain.
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Mehrere Medien berichten, dass der 26-Jährige die Entscheidung während seines Urlaubs getroffen hat. Laut Foot Mercato laufen bereits Gespräche zwischen der Spielerseite und dem französischen Meister. Auch die spanische Zeitung Marca berichtet von geplanten Verhandlungen zwischen PSG und dem FC Barcelona in der kommenden Woche.
Poker um Ablöse
Ein Wechsel wäre allerdings kostspielig. Die Ablösesumme soll bei mehr als 50 Millionen Euro liegen. Barcelona hatte bereits vor der Weltmeisterschaft mit einem Verkauf in dieser Größenordnung gerechnet. Durch seine starken Leistungen beim Turnier dürfte Torres seinen Marktwert weiter gesteigert haben.
Unter Trainer Hansi Flick war der Angreifer zuletzt eine wichtige Säule der Katalanen. In der vergangenen Saison erzielte er 16 Ligatore und half Barcelona zum Meistertitel. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.
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