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Bayern-Knall

Entscheidung um Harry Kane (33) gefallen

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Ein Fußballspieler im roten FC Bayern-Trikot jubelt mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Der Superstar wird beim FC Bayern verlängern.
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Harry Kane steht unmittelbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Zwar müssen die finalen Gespräche zwischen dem englischen Torjäger und den Münchnern noch geführt werden, doch bei den entscheidenden Punkten sollen sich beide Seiten bereits einig sein.

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Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, wird der Rekordmeister dem 33-Jährigen einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von mindestens zwei weiteren Jahren anbieten. Damit würde Kane bis Sommer 2029 an den FC Bayern gebunden bleiben. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Ende der Saison 2026/27.

Auch beim Gehalt soll es keine offenen Fragen mehr geben. Dem Bericht zufolge wird Kane weiterhin rund 25 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen und damit keine finanziellen Einbußen hinnehmen müssen.

Ein Fußballspieler des FC Bayern jubelt nach einem Tor im Stadion, Teamkollegen im Hintergrund.
© Getty Images

Letzte Details

Die abschließenden Verhandlungen sollen in der zweiten Augustwoche stattfinden – dann, wenn der FC Bayern von seiner Asienreise zurückgekehrt ist und Kane seinen Urlaub beendet hat.

Zuletzt war immer wieder über eine mögliche Rückkehr des Angreifers in die Premier League spekuliert worden, um dort den Torrekord von Alan Shearer anzugreifen. Laut Falk entsprechen diese Gerüchte jedoch nicht der Wahrheit. Kane wolle lieber mit dem FC Bayern weitere Titel gewinnen. Aus dem Umfeld der Verhandlungen heißt es zudem, der Engländer fühle sich in München äußerst wohl – und die Wertschätzung beruhe auf Gegenseitigkeit

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