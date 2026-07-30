Anzeige-Panne bei deutlichem Bayern-Sieg

Nach der überraschenden Niederlage im ersten Testspiel meldet sich der FC Bayern München mit einem dominanten 15:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen den Amateur-Klub FC Rottach-Egern. Beim Stand von 10:0 kam es zu einem kuriosen Moment.

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Zum Abschluss des viertägigen Trainingslagers am Tegernsee feierte der FC Bayern München ein 15:0 im traditionellen Freundschaftsspiel beim Kreisklasse-Klub FC Rottach-Egern. Dabei kam der Neuzugang Nathaniel Brown zu seinem ersten Einsatz beim deutschen Rekordmeister.

Der DFB-Star sollte eigentlich mit den anderen Bayern-Stars rund um die 60. Minute eingesetzt werden. Jedoch verletzte sich das Außenverteidiger-Talent Vincent Manuba (21) und musste den Platz verlassen. Brown betrat beim Stand von 10:0 in der 55. Minute den Platz. Er blieb ohne Treffer. Dafür erzielten in dieser Partie Pavic (8.), Ibrahimovic (9. und 45.+2), Chávez (10. und 13.), Cardozo (45.+3 und 49.), Sieb (50. und 59.), Palhinha (56.), Ndiaye (66.), Assomo (67.), Pavlovic (86.), Kimmich (88.) und Nuraj (90.+3) die Tore.

Kuriose Panne

Für einen kuriosen Moment sorgte die Anzeigetafel im ausverkauften Stadion am Birkenmoos (2.600 Fans). Beim Stand von 10:0 blieb diese stehen. Der Stadionsprecher sagte über die Panne durch: "Wer sich wundert: Die Anzeigetafel kann schon weiter als 10 zählen. Aber die Verantwortlichen, die sie bedienen, sind wahrscheinlich gerade beim Weißbier." Nach wenigen Minuten funktionierte die Anzeigetafel wieder.

Das Schützenfest beobachtete laut "Bild" der Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74). In der Halbzeit setzte er sich sogar neben Max Eberl (52). Offenbar hat Hoeneß die Bayern-Leistung gefallen, obwohl weiterhin zehn Stars fehlen. Vincent Kompany (40) muss unter anderem noch auf Harry Kane und Michael Olise (24) warten. Diese befinden sich noch in ihrem WM-Urlaub. Manuel Neuer (40) stand in der Partie im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.