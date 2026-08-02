NÖ-Großbrand: 1 Schwerverletzter, 6 Katzen gerettet

Ein Großbrand in einer Wohnhausanlage hat am Freitag in Walpersdorf (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf, Bez. St. Pölten) mehrere Wohnungen unbewohnbar gemacht.

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Als die Feuerwehr kurz nach 20.00 Uhr am Einsatzort eintraf, standen Wohnungen und Dachstuhl bereits in Vollbrand, informierte die Feuerwehr.

Weil ein sicheres Betreten des Brandobjekts nicht mehr möglich war, wurde unter Atemschutz von außen gelöscht. Eine Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr setzte beim Löscheinsatz sowohl auf zwei Drehleitern als auch auf zwei Wasserwerfer und fünf Strahlrohre. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurden zwei Großtanklöschfahrzeuge nachgefordert. Mit großem Einsatz gelang es, einen Übergriff der Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Nach der erfolgreichen Bekämpfung der Flammen wurde bei hochsommerlichen Temperaturen die Dacheindeckung entfernt, um Glutnester aufzuspüren. Parallel dazu kontrollierten mehrere Atemschutztrupps das Brandobjekt. Dabei wurden sechs Katzen gerettet.

165 Feuerwehrleute im Einsatz

Kurz nach 23.00 Uhr gab der Einsatzleiter der Feuerwehr Inzersdorf "Brand Aus". Die ganze Nacht hindurch wurde eine Brandwache gestellt. Es standen elf Feuerwehren mit 21 Fahrzeugen und rund 165 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Trotz des raschen Einschreitens der Feuerwehr wurde eine Wohnung bei dem Brand zerstört, zwei weitere wurden schwer beschädigt. Der betroffene Abschnitt des Gebäudes ist bis auf weiteres unbewohnbar. Mehrere Personen wurden an Ort und Stelle betreut, in der Mehrzweckhalle wurde ein Notquartier für die betroffenen Bewohner errichtet.