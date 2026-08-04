Horror-Crash: Auto überschlug sich

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Wagen von der Straße ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Stmk. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Montagabend auf der Weizer Straße (B72) ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Insassen verletzt. Ein Pkw kam im Bereich eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und mehrere Bäume, bevor das Fahrzeug in einem Waldstück auf dem Dach zum Stillstand kam.

Lenker schwer verletzt – Straße gesperrt

Der Fahrer (45) war gegen 23.10 Uhr mit drei Mitfahrern, alles Männer, auf der B72 in Richtung Anger unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach leigen. Während sich die Mitfahrer im Alter von 27 und 42 Jahren selbst aus dem Wrack befreien konnten, musste der Lenker von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Wegen des Verdachts auf schwere Verletzungen wurde er per Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen. Ein Alkoholtest war aufgrund seines Gesundheitszustands nicht möglich, weshalb eine Blutabnahme angeordnet wurde. Die drei Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz gebracht.

Feuerwehr im Großeinsatz

Nach der Rettung barg die Feuerwehr das Unfallfahrzeug aus dem Wald. Während der Einsatz- und Aufräumarbeiten blieb die B72 mehr als eine Stunde vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.