Wichtiger Stichtag
Extreme Hitze: Das sagt eine alte Bauernregel
Für den Mittwoch gilt: Oswaldtag muss trocken sein, sonst werden teuer Korn und Wein. Regen an Maria Schnee tut dem Korn empfindlich weh.
Die aktuellen Temperaturen verlangen den Menschen im Land alles ab. Während die extreme Hitzewelle Österreich fest im Griff hat, rücken traditionelle Wetterweisheiten wieder in den Fokus. Sie stammen aus jahrhundertelanger Beobachtung und liefern Hinweise auf das kommende Wetter sowie dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
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Traditionelle Regeln im August
Besonders der 5. August gilt dabei als ein zentrales Datum im Kalender der alten Bauernregeln. An diesem Tag verknüpfen sich die Gedenktage St. Oswald und Maria Schnee mit konkreten Vorhersagen für die Feldfrüchte.
Bedeutung für die Ernte
Eine der bekanntesten Überlieferungen besagt klar, dass der Oswaldtag unbedingt trocken bleiben muss. Andernfalls drohen Preissteigerungen bei Getreide und Wein. Ein möglicher Niederschlag am Tag von Maria Schnee wird zudem als direkte Gefahr für die Getreideernte beschrieben.
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