Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wichtiger Stichtag

Extreme Hitze: Das sagt eine alte Bauernregel

© APA/HARALD SCHNEIDER
Die extreme Hitzwelle hat Österreich im Griff. Genau in diese heißeste Zeit des Jahres fallen traditionelle Bauernregeln, die eine wichtige Bedeutung für die Landwirtschaft haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Für den Mittwoch gilt: Oswaldtag muss trocken sein, sonst werden teuer Korn und Wein. Regen an Maria Schnee tut dem Korn empfindlich weh.

Die aktuellen Temperaturen verlangen den Menschen im Land alles ab. Während die extreme Hitzewelle Österreich fest im Griff hat, rücken traditionelle Wetterweisheiten wieder in den Fokus. Sie stammen aus jahrhundertelanger Beobachtung und liefern Hinweise auf das kommende Wetter sowie dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft.

Auch interessant

41 Grad! Österreich steht vor dem heißesten Tag aller Zeiten

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.08.2026

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.08.2026

Traditionelle Regeln im August

Besonders der 5. August gilt dabei als ein zentrales Datum im Kalender der alten Bauernregeln. An diesem Tag verknüpfen sich die Gedenktage St. Oswald und Maria Schnee mit konkreten Vorhersagen für die Feldfrüchte.

Bedeutung für die Ernte

Eine der bekanntesten Überlieferungen besagt klar, dass der Oswaldtag unbedingt trocken bleiben muss. Andernfalls drohen Preissteigerungen bei Getreide und Wein. Ein möglicher Niederschlag am Tag von Maria Schnee wird zudem als direkte Gefahr für die Getreideernte beschrieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Preis-Schock schlägt voll zu: Inflation schon wieder bei 4 Prozent

FPÖ punktet bei Asyl und Teuerung

Ybbsitz und Gaming als "Wanderdörfer" ausgezeichnet

Schweizer hatten viel Glück

Mit Traktor abgestürzt: Arbeiter stirbt am Hauser Kaibling

Extreme Tropennacht: Hitzewelle wird noch schlimmer

41 Grad! Österreich steht vor dem heißesten Tag aller Zeiten

Extreme Hitze: Das sagt eine alte Bauernregel

Beliebter Badesse wegen Algenplage gesperrt

Schweiz ist weiter als wir