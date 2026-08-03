Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Viel cooler! Was sagt die Stimme der Vernunft? Zuhören und nachdenken!

Viel cooler! Was sagt die Stimme der Vernunft? Zuhören und nachdenken! Beruf: Angebote annehmen statt zu kämpfen. Sonst provozieren Sie nur Streit.

Angebote annehmen statt zu kämpfen. Sonst provozieren Sie nur Streit. Fitness: Stehen Sie schon wieder unter Druck? Innehalten und tief durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie Ärger des Partners ernst, gehen Sie geduldig darauf ein!

Nehmen Sie Ärger des Partners ernst, gehen Sie geduldig darauf ein! Beruf: Guter Teamgeist bringt mehr Verständnis für die Probleme anderer auf.

Guter Teamgeist bringt mehr Verständnis für die Probleme anderer auf. Fitness: Ein bisschen flotter und ambitionierter! Trotzdem sehr kontrolliert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Bemühen Sie sich viel geduldiger um eine konstruktive Gesprächsbasis!

Bemühen Sie sich viel geduldiger um eine konstruktive Gesprächsbasis! Beruf: Ungeduld ist kein guter Ratgeber. Bleiben Sie auf dem bewährten Kurs!

Ungeduld ist kein guter Ratgeber. Bleiben Sie auf dem bewährten Kurs! Fitness: Sie sollten sich eine Nachdenkpause gönnen, statt voreilig zu handeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Die Wolken könnten ziemlich tief hängen. Lieber einen Schritt zurück!

Die Wolken könnten ziemlich tief hängen. Lieber einen Schritt zurück! Beruf: Bewahren Sie kühlen Kopf! Es wäre vernünftig, diplomatisch zu bleiben.

Bewahren Sie kühlen Kopf! Es wäre vernünftig, diplomatisch zu bleiben. Fitness: Stress führt schnell zu Beschwerden. Nicht aufregen, Frust loslassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Der Mond wühlt Ihre Gefühle auf. Bleiben Sie auf gesicherten Wegen!

Der Mond wühlt Ihre Gefühle auf. Bleiben Sie auf gesicherten Wegen! Beruf: Realistisch und überlegt, statt willkürlicher, spontaner Entschlüsse!

Realistisch und überlegt, statt willkürlicher, spontaner Entschlüsse! Fitness: Motivation und Kräfte nicht überschätzen! Konzentration ist wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Reagieren Sie auf Irritationen nicht rechthaberisch, bleiben Sie cool!

Reagieren Sie auf Irritationen nicht rechthaberisch, bleiben Sie cool! Beruf: Beharrlichkeit mag vernünftig sein, Flexibilität ist taktisch klüger.

Beharrlichkeit mag vernünftig sein, Flexibilität ist taktisch klüger. Fitness: Volle Konzentration, um auf Unerwartetes schnell reagieren zu können!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Fühlen Sie sich provoziert? Bewahren Sie Ruhe, reagieren Sie gelassen!

Fühlen Sie sich provoziert? Bewahren Sie Ruhe, reagieren Sie gelassen! Beruf: Rechnen Sie mit Hindernissen und Widerständen! Nichts überstürzen!

Rechnen Sie mit Hindernissen und Widerständen! Nichts überstürzen! Fitness: Entspannen Sie sich erst einmal, um den Stress im Schach zu halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Vorsichtiger mit Versuchungen! Sehen Sie sich Ihr Gegenüber genau an!

Vorsichtiger mit Versuchungen! Sehen Sie sich Ihr Gegenüber genau an! Beruf: Hören Sie auch mal auf andere und überdenken Sie Entscheidungen noch!

Hören Sie auch mal auf andere und überdenken Sie Entscheidungen noch! Fitness: Geben Sie nicht zu viel Gas! Es kommt leicht zu Konzentrationsfehlern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geduldiger! Lassen Sie sich von Sympathien nicht voreilig blenden!

Geduldiger! Lassen Sie sich von Sympathien nicht voreilig blenden! Beruf: Wer eigensinnig handelt, muss auf mühsame Diskussionen gefasst sein.

Wer eigensinnig handelt, muss auf mühsame Diskussionen gefasst sein. Fitness: Überschätzen Sie Ihre Energien nicht! Sie könnten sich überfordern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Trüben Sie Ihr Liebesglück nicht durch Streitlust und Rechthaberei!

Trüben Sie Ihr Liebesglück nicht durch Streitlust und Rechthaberei! Beruf: Bleiben Sie kooperativ und konstruktiv, auch wenn es Differenzen gibt.

Bleiben Sie kooperativ und konstruktiv, auch wenn es Differenzen gibt. Fitness: Nicht hetzen und aufregen lassen! Sie sind anfällig für Kopfschmerzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß nicht angriffslustig! Verzichten Sie auf Kritik und Diskussionen!

Bloß nicht angriffslustig! Verzichten Sie auf Kritik und Diskussionen! Beruf: Kein guter Tag für vernünftige Klärungen. Haben Sie noch etwas Geduld!

Kein guter Tag für vernünftige Klärungen. Haben Sie noch etwas Geduld! Fitness: Sie sind körperlich stark. Tempo aber vernünftig und achtsam dosieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.