Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 3.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Cool bleiben und Sympathien mit Verstand nutzen, nicht zu impulsiv!

Cool bleiben und Sympathien mit Verstand nutzen, nicht zu impulsiv! Beruf: Fassen Sie neue Projekte ins Auge, aber rechnen Sie sehr genau nach!

Fassen Sie neue Projekte ins Auge, aber rechnen Sie sehr genau nach! Fitness: Sie brauchen mehr sportlichen Ausgleich. Wärmen Sie sich aber gut auf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen mehr Temperament, um nicht zum Spaßverderber zu werden!

Ein bisschen mehr Temperament, um nicht zum Spaßverderber zu werden! Beruf: Zeigen Sie mehr Einsatzbereitschaft, das tut dem Teamwork sicher gut!

Zeigen Sie mehr Einsatzbereitschaft, das tut dem Teamwork sicher gut! Fitness: Gehen Sie entschlossener an alles heran! Initiative bringt Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein Balanceakt zwischen Versuchung und Verstand. Nicht zu voreilig!

Ein Balanceakt zwischen Versuchung und Verstand. Nicht zu voreilig! Beruf: Achten Sie darauf, dass Diskussionen vernünftig und sachlich bleiben!

Achten Sie darauf, dass Diskussionen vernünftig und sachlich bleiben! Fitness: Es darf ruhig flotter und sportlicher sein, Sie haben genug Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Innehalten, kühlen Kopf bewahren, Problem könnten sich verschärfen!

Innehalten, kühlen Kopf bewahren, Problem könnten sich verschärfen! Beruf: In Auseinandersetzungen gibt es nichts zu gewinnen. Geben Sie nach!

In Auseinandersetzungen gibt es nichts zu gewinnen. Geben Sie nach! Fitness: Ruhig Blut, keine impulsiven Aktionen! Daher auch Fuß vom Gaspedal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ein Sympathiebonus. Nutzen Sie ihn, um den Zusammenhalt zu festigen!

Ein Sympathiebonus. Nutzen Sie ihn, um den Zusammenhalt zu festigen! Beruf: Kleinere Schritte sind sicher sinnvoller. Vor allem genau nachrechnen!

Kleinere Schritte sind sicher sinnvoller. Vor allem genau nachrechnen! Fitness: Schon wieder kämpferisch und in vollem Tempo? Einsatz mit Köpfchen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie täten gut daran, sich etwas entschlossener und mutiger zu zeigen.

Sie täten gut daran, sich etwas entschlossener und mutiger zu zeigen. Beruf: Klug getimte Initiative! Informieren Sie sich erst einmal sehr genau!

Klug getimte Initiative! Informieren Sie sich erst einmal sehr genau! Fitness: Achten Sie auf die richtige Balance zwischen Tempo und Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Spielen Sie nicht mit dem Feuer! Lieber Zeit lassen und cool bleiben!

Spielen Sie nicht mit dem Feuer! Lieber Zeit lassen und cool bleiben! Beruf: Nicht fordernd oder streitlustig! Innehalten und überlegt reagieren!

Nicht fordernd oder streitlustig! Innehalten und überlegt reagieren! Fitness: Durchatmen, ruhig bleiben und erst Zeit zum Nachdenken nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ihre Aktien könnten steigen, wenn Sie sich kompromissbereiter geben.

Ihre Aktien könnten steigen, wenn Sie sich kompromissbereiter geben. Beruf: Taktieren Sie sehr überlegt, um Differenzen mit kühlem Kopf zu klären!

Taktieren Sie sehr überlegt, um Differenzen mit kühlem Kopf zu klären! Fitness: Sportliche Ambitionen? Gute Gelegenheit, sich neue Energie zu holen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen schon besser an. Ganz locker, nicht gleich zu stürmisch!

Sie kommen schon besser an. Ganz locker, nicht gleich zu stürmisch! Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen ein, aber vernünftig und gemeinschaftsdienlich!

Bringen Sie Ihre Ideen ein, aber vernünftig und gemeinschaftsdienlich! Fitness: Nehmen Sie sich heute Zeit, wieder mehr für Ihre Attraktivität zu tun!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ziemlich hitziges Klima. Bewahren Sie Ruhe, sonst droht wieder Streit!

Ziemlich hitziges Klima. Bewahren Sie Ruhe, sonst droht wieder Streit! Beruf: Widerstände möglichst gelassen annehmen und das Teamwork hochhalten!

Widerstände möglichst gelassen annehmen und das Teamwork hochhalten! Fitness: Treten Sie kürzer, seien Sie vorsichtig, um Kollisionen zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ruhig mal spontaner und lustiger, aber vorsichtig in Ihrer Wortwahl!

Ruhig mal spontaner und lustiger, aber vorsichtig in Ihrer Wortwahl! Beruf: Greifen Sie diplomatisch ein, um klimatische Spannungen zu lösen!

Greifen Sie diplomatisch ein, um klimatische Spannungen zu lösen! Fitness: Entschlossen loszulegen ist gut, aber dann konzentriert dranbleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.