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1.8. – 7.8.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
Tierkreiszeichen im leuchtenden Horoskopkreis vor einem Sternenhimmel bei Nacht.
© Getty Images
Ihr MADONNA-Horoskop (1.8. – 7.8.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Donnerstag gut, um Beziehungsfragen vernünftig zu klären. Die Venus-Opposition ab Freitag könnte Ihnen Turbulenzen bescheren.
  • Gesundheit: Gehen Sie es diese Woche etwas langsamer an, auch wenn Sie am Montag und Dienstag hoch motiviert sind.
  • Beruf: Schließen Sie bis Donnerstag finanzielle Fragen vernünftig ab, sonst könnte es eng werden.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Am Mittwoch und Donnerstag ist man Ihnen ganz besonders gewogen. Die Gelegenheit, vorbehaltlos ja zu sagen, bevor man es sich wieder anders überlegt.
  • Gesundheit: Es geht immer noch um mehr Leichtigkeit und Flexibilität. Arbeiten Sie daher an Ihrer Beweglichkeit!
  • Beruf: Halten Sie sich nicht zu lange mit Diskussionen auf! Es wird Zeit für lukrative Abschlüsse.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Ihre Aktien sind im Steigen begriffen: Ab Freitag ist Ihnen Venus ganz besonders gewogen. Gut, wenn Sie bis dahin wissen, was Sie wirklich brauchen.
  • Gesundheit: Überfordern Sie mit Ihrem Einsatz nicht Ihre Nerven und dosieren Sie Ihr Tempo ein wenig maßvoller!
  • Beruf: Auch wenn es noch sehr mühsam ist, sind Sie auf dem richtigen Weg. Bald klingelt die Kasse.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Vernunft sollte definitiv den Ton angeben. Auch wenn es bis Dienstag turbulenter wird, sollten Sie ab Mittwoch einlenken, sonst kann es kritisch werden.
  • Gesundheit: Angenehmes Wochenende. Danach Schongang bis Dienstag. Schönheitspflege am Mittwoch und Donnerstag!
  • Beruf: Werden Sie im Umgang mit anderen und finanziell vorsichtiger! Sichern Sie sich besser ab!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Seien Sie sehr einfühlsam und werden Sie am Montag und Dienstag nicht zu übermütig. Eine zuverlässige Haltung bis Donnerstag wird ab Freitag belohnt.
  • Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag könnten ziemlich anstrengend werden. Kümmern Sie sich daher um Unterstützung!
  • Beruf: Nicht wieder zu voreilig! Wenn Sie sich bis Freitag gedulden, haben Sie bessere Karten.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Bis Donnerstag ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Singles sollten sich die Chance nicht entgehen lassen, bis dahin endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
  • Gesundheit: Am Wochenende einfach nur entspannen! Ab Montag kommen Sie wieder auf Touren. Hochform ab Mittwoch.
  • Beruf: Willigen Sie jetzt lieber in Kompromisse ein, die Ihnen finanzielle Vorteile verschaffen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Etwas Unruhe bis Dienstag. Cool bleiben! Ab Freitag steht Venus in Ihrem Zeichen. Gut für Sie, wenn Sie die saturnischen Gebote der Vernunft einhalten.
  • Gesundheit: Seien Sie vorsichtiger am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch steigt Ihre Formkurve kontinuierlich an.
  • Beruf: Knüpfen Sie ab Mittwoch neue Kontakte. Aber prüfen Sie sie genau! Kein finanzielles Risiko!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Ein kleines Liebeshoch am Wochenende. Verlangen Sie aber nicht zu viel, sonst geht man ab Mittwoch wieder auf Distanz. Ganz locker, nicht klammern!
  • Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie gut in Form, am Mittwoch und Donnerstag aber lieber ein wenig zurückschalten!
  • Beruf: Wer zu guten Lösungen kommen will, sollte rücksichtsvoller und kompromissbereiter werden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Ab Freitag ist Ihnen Venus endlich wieder gewogen. Bis dahin geht es einfach um Geduld und Selbstdisziplin. Dann lassen sich alle Wogen wieder glätten.
  • Gesundheit: Immer mit der Ruhe bis Dienstag! Bezähmen Sie Ihr Temperament! Ab Donnerstag tritt Entspannung ein.
  • Beruf: Seien Sie bis Donnerstag bereit, vernünftig einzulenken, dann geht es ab Freitag aufwärts.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Bis Donnerstag ist Ihnen Venus noch sehr gewogen. Nutzen Sie diese Gunst bewusst und nachhaltig, sonst könnte es ab Freitag wieder sehr unruhig werden!
  • Gesundheit: Kleines Formtief am Montag und Dienstag. Umso mehr Energie und Motivation verspüren Sie ab Mittwoch.
  • Beruf: Wirtschaftliche Konsolidierung ist bis Donnerstag primäres Thema. Kooperativer ab Freitag!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Freuen Sie sich auf Freitag, denn dann sind Ihnen Mars und Venus ganz besonders gewogen. Bis dahin sollten Sie einfach auf verlässlichem Kurs bleiben.
  • Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag könnten anstrengende Tage werden. Schalten Sie da lieber ein bisschen zurück!
  • Beruf: Gedulden Sie sich in finanziellen Fragen noch.bis Freitag! Der verspricht einen Aufschwung.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Ende der Woche ist die Venus-Opposition überstanden. Schon ab Mittwoch beginnt sich alles wieder zu beruhigen. Bleiben Sie also auf der sicheren Seite!
  • Gesundheit: Ausschlafen am Wochenende und gelassen in den Montag starten! Ab Mittwoch wird alles wieder leichter.
  • Beruf: Probleme mit anderen und den Finanzen lassen sich ab Freitag endlich aus der Welt schaffen.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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