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Todesdrama

Mit Traktor abgestürzt: Arbeiter stirbt am Hauser Kaibling

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Bei Arbeiten auf einer steilen Wiese am Hauser Kaibling verunglückte ein 28-jähriger Traktorlenker tödlich. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und überschlug sich im Bereich eines Entwässerungsgrabens.
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Montag um 11:40 Uhr führte ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen Arbeiten mit einem Traktor durch. Der Mann war auf einer steilen Wiese am Hauser Kaibling mit Mulcharbeiten beschäftigt.

Tödlicher Sturz beim Talwärtsfahren

Beim Talwärtsfahren geriet das Arbeitsgerät ins Rutschen. Im Bereich eines Entwässerungsgrabens überschlug sich der Traktor in der Folge mehrmals.

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Lenker aus Kabine geschleudert

Durch die Wucht der Überschläge wurde der Lenker aus der Kabine geschleudert. Der 28-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

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