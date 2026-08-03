Genialer Trick: So wird man Wespen sofort los

Beim Essen im Freien nerven oft Wespen. Ein einfacher Haushaltsgegenstand vertreibt die Tiere jedoch blitzschnell ganz ohne Chemie.

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Kaum stehen Kaffee oder Grillgut im Freien auf dem Teller, kündigen sich ungebetene Gäste an. Das entspannte Essen auf Terrasse, Balkon, beim Picknick, im Biergarten oder am Badesee kann schnell zur Nervenprobe werden. Wer Wespen vertreiben möchte, muss aber weder wild um sich schlagen noch zu teuren oder chemischen Sprays greifen.

Einfacher Trick mit feuchtem Wassernebel

Die Lösung ist denkbar simpel: Eine handelsübliche und saubere Sprühflasche wird mit Wasser gefüllt, um die Tiere damit zu besprühen. Der feine Wassernebel signalisiert den Insekten feuchte Luft und somit Regen. Das nutzt den natürlichen Instinkt der Tiere gezielt aus. Bei Regen suchen sie automatisch Schutz in ihrem Nest, um sich und die Brut zu schützen. Ein paar Sprühstöße in Richtung der Wespen genügen bereits für den Rückzug.

Wichtige Warnung für den Tierschutz

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayerns (LBV) mahnt allerdings zur Vorsicht bei der Wahl des Behälters. Waschen Sie die Sprühflasche unbedingt mehrmals aus. Rückstände von Fensterreiniger oder anderen reizenden Flüssigkeiten können den Insekten sonst ernsthaft schaden.

Keinesfalls die Insekten direkt anspritzen

Die Methode ist überall dort anwendbar, wo einzelne Tiere stören. Sie ist umweltschonend, kostengünstig und erfordert lediglich eine kleine Flasche im Gepäck. Was Sie dagegen keinesfalls tun sollten: Experten warnen nachdrücklich davor, Wespen anzuspritzen.