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Salzburg

Unwetter! Festspielhaus überschwemmt

© Franz Neumayr
Die heftigen Gewitter mit Starkregen haben am Sonntagabend in der Stadt Salzburg auch die Salzburger Festspiele betroffen.
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Im Großen Festspielhaus konnten die Abflüsse die enormen Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Es kam zu einem Rückfluss im Backstagebereich hinter dem Foyer. Wie das Festival informierte, verbreitete sich das Wasser unter der Tür durch Richtung Garderobe und betraf eine kleine Fläche im Bereich des unteren Pausenfoyers.

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Die Festspiele nahmen die Überschwemmung zum Anlass, erneut auf das "dringend nötige Sanierungsprojekt Festspielbezirk 2030" hinzuweisen. Auswirkungen wie am Sonntagabend sollen künftig verhindert werden. Einen leichten Wassereintritt gab es auch beim Eingangsbereich ins Haus für Mozart. Das Dach werde ebenfalls Teil der Sanierungsarbeiten sein.

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