Verhaftung
2,5 Promille: Frau griff Polizisten in Wiener Café an
Ein Polizeieinsatz in einem Café auf der Simmeringer Hauptstraße ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Beamten waren wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung gerufen worden. Vor Ort trafen sie auf eine Frau mit aufgeschürften Knien, die zunächst als mögliches Opfer galt. Doch die Situation kippte innerhalb weniger Augenblicke.
Frau attackiert Beamte
Als die Polizisten das "mutmaßliche Opfer" zu dem Vorfall befragten, reagierte sie laut Polizei zunehmend aggressiv. Die augenscheinlich betrunkene Frau beschimpfte die Beamten, spuckte sie an und ging schließlich körperlich auf sie los. Sie stieß die Polizisten und versuchte, sie zu kratzen. Daraufhin wurde sie festgenommen. Auch während der Festnahme setzte sie ihre Angriffe fort, schlug und trat um sich. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt.
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Mehrere Anzeigen folgen
Ein Alkovortest ergab bei der Frau einen Alkoholwert von rund 2,5 Promille. Sie befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Gegen sie wurden mehrere Anzeigen erstattet. Die Einvernahme der Festgenommenen steht noch aus.
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