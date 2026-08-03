Hitze-Rekord: Schon jetzt 40 Grad in Wien!

Jetzt wackelt der ewige Hitzerekord endgültig. In Wien-Stammersdorf wurden bereits um 15.00 Uhr 40,1 Grad gemessen.

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Das Thermometer in Österreich steigt unaufhaltsam weiter. Spätestens am Dienstag soll der ewige Hitzerekord fallen. Doch schon am Montag könnte es so weit sein.

In Bad Deutsch-Altenburg wurden im August 2013 40,5 Grad erreicht. Doch jetzt könnte der ewige Hitzerekord endgültig fallen. Während die Höchsttemperatur erst gegen 17.00 Uhr erreicht ist, kletterte in Wien-Stammersdorf das Thermometer bereits um 15.00 Uhr über die 40-Grad-Marke. Laut GeosphereAustria wurden hier 40,1 Grad gemessen, was ein neuer Hitzerekord für die Hauptstadt ist.

Die Hitzekarte am Montag (15 Uhr) © wetteronline

Hitze-Hotspots am Montag (Stand 15 Uhr) Wien-Stammersdorf (Wien): 40,1° Tulln-Langenlebarn (Niederösterreich): 39,8° Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich): 39,3°

Vergangene Woche wurde im Osten bereits der heißeste Juli-Tag seit Beginn der Aufzeichnung vermerkt. Im Laufe der aktuellen Hitzewelle könnte es erstmals über 41 Grad bekommen. Die Frage ist scheinbar nur noch, wann und wo.

Hitzetage heuer weit über Schnitt

Die bisherige Anzahl der Hitzetage in diesem Jahr - also Tage, an denen es mindestens 30 Grad hatte - hat an allen Wetterstationen das Klimamittel weit übertroffen, teilte die Geosphere zudem auf APA-Anfrage mit. Das jährliche Klimamittel von 1961 bis 1990 sei je nach Landeshauptstadt um das Zwei- bis Zehnfache überboten worden, das wesentlich wärmere Klimamittel 1991 bis 2020 immerhin auch schon um das 1,5- bis 3,8-Fache.

In Bregenz wurde der bisherige Jahresrekord an Hitzetagen bereits gebrochen. Hier hatte es bis einschließlich 2. August an 32 Tagen 30 Grad oder mehr, der vorige Spitzenwert lag bei 29 Tagen im Jahr 2015. In Salzburg wird der Rekord aus dem gleichen Jahr von 32 Tagen diese Woche auch sehr wahrscheinlich fallen und bis Freitag auf 35 steigen, bis Sonntag waren es 31 Tage.

Im weiteren Verlauf des verbleibenden Sommers können die Rekorde an Hitzetagen am ehesten noch in Klagenfurt-Flughafen (heuer bis 2. August 32, Rekord: 40) und Graz-Uni (32/41) überboten werden. Je nachdem, wie heiß die zweite Augusthälfte verlaufen sollte, seien auch Rekorde in Eisenstadt, Wien, St. Pölten, Linz, Innsbruck möglich.