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Bis zu 40 Grad

Hitze-Alarm: Höchste Warnstufe ausgerufen

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Im Nordosten Österreichs werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet.
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Die Geosphere Austria hat wegen der Hitzewelle für Dienstag und Mittwoch die höchste Wetter-Warnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive ausgerufen- Das bedeutet, dass mit "extremer Hitzebelastung zu rechnen" ist.

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Hitzewarnkarte von Österreich mit Regionen in Gelb, Orange und Rot für verschiedene Warnstufen.
Hitze © Geosphere Austria

In den rot markierten Gebieten warnt die Geosphere vor Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Möglich seien erhöhte Körpertemperatur und Puls, Schwäche und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe sowie Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen oder Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Direktes Sonnenlicht sollte gemieden werden. "Achten Sie darauf, dass Kinder vor der Sonne geschützt sind", heißt es in den Handlungsempfehlungen. Weiters: "Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt! Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! Ziehen Sie die Vorhänge zu bzw. schließen Sie die Jalousien. Öffnen Sie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden! Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend!" Pro Tag sollten mindestens zwei bis drei Liter Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte getrunken und Alkohol gemieden werden.

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