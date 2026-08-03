"Waldviertelleitung zur Wassersicherheit"

Die Waldviertelleitung soll künftig 120.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen. Nun wird Gschwendt (Bezirk Zwettl) angeschlossen, parallel dazu erfolgt der Ausbau Richtung Marbach am Walde.

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Die Leitung schafft laut EVN-Wasser-Geschäftsführer Raimund Paschinger „langfristige Versorgungssicherheit" für die trockenheitsgeplagte Region. Sie verbindet auf rund 60 Kilometern das Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf bei Krems mit Zwettl und wurde bei Investitionen von rund 50 Millionen Euro im September 2025 eröffnet.

Ausblick. Geprüft wird aktuell eine mögliche Verlängerung Richtung Groß Gerungs, Arbesbach und Langschlag – weitere Gemeinden im Bezirk Zwettl zeigen Interesse.

Fazit: Die Waldviertelleitung wächst weiter und sichert Schritt für Schritt die Trinkwasserversorgung der Region.