Von NÖ ins Silicon Valley: Zwei Talente räumen ab

Von Niederösterreich direkt ins Herz des Silicon Valley: Beim Demo Day des Creative Pre-Incubator-Programms setzten sich Adam Brestovanský und Julian Pecho gegen 18 Teams durch.

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Ihr Preis: Mitte August geht es zur legendären Berkeley Entrepreneurship Summer School nach Kalifornien – mit Workshops und Einblicken in die innovativsten Unternehmen der Welt.

Vision. „Die besten Ideen entstehen oft dort, wo junge Menschen den Mut haben, neue Wege zu gehen", schwärmt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Mit der Kooperation öffne man Talenten die Tür zum Silicon Valley – die Innovationen von morgen sollen in Niederösterreich entstehen.

Creative Pre-Incubator: Start-up-Duo erobert Berkeley

Ideen. Brestovanskýs Plattform „TRAINR" revolutioniert die digitale Trainingsbetreuung für Fitness-Coaches und reduziert den administrativen Aufwand spürbar. Pecho wiederum erobert mit „Esports Broadcasting" den boomenden E-Sport-Markt: Echtzeitdaten und personalisierte Ansichten heben das Zuschauererlebnis auf ein völlig neues Niveau.

Netzwerk. Die Reise ist Teil einer langjährigen Kooperation zwischen Land NÖ, tecnet equity, dem accent Inkubator und der University of California, Berkeley – seit 2017 öffnet sie niederösterreichischen Talenten die Tore zum internationalen Gründungswissen.

NÖ-Gründer starten durch: Ziel Silicon Valley

Stimmen. „Eine einmalige Chance, von internationalen Experten zu lernen", freuen sich die Gewinner. Tecnet-Geschäftsführerin Doris Agneter betont das enorme Innovationspotenzial der Hochschulen, accent-Chef Michael Moll hebt hervor, dass Erfahrungen aus Berkeley den Innovationsstandort Niederösterreich stärken.

Fazit: Zwei Studierende, eine einmalige Chance – Niederösterreichs Gründergeist erobert das Silicon Valley.