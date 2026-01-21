Mark Forster besingt Herzschmerz und Liebe: Lena Meyer-Landrut im Mittelpunkt

Die beiden Sänger geben normalerweise nicht viel über ihr Privatleben preis, doch jetzt singt Mark Forster über die Herausforderungen ihrer Beziehung.

Mit seinem neuen Song öffnet Mark Forster das Herz – und wirft einen Blick auf die stille Welt seiner Beziehung zu Lena Meyer-Landrut.

Mehr lesen:

Seit rund eineinhalb Jahren ist es still um Lena Meyer-Landrut (34) geworden. Aus gesundheitlichen Gründen sagte die Sängerin damals alle Termine ab und zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr letzter Instagram-Post datiert auf den 20. Juli 2024. Seitdem: Funkstille. Kein Update, kein Foto, kein Lebenszeichen. Fast täglich zeigen Fans ihre Sorge, kommentieren alte Posts, schicken Genesungswünsche und betonen, wie sehr sie ihre Lieblingskünstlerin vermissen.

Lena konzentriert sich auf ihre psychische Gesundheit

Während die Fans sehnsüchtig warten, scheint Lena sich voll und ganz auf ihr Wohlbefinden zu konzentrieren – eine Haltung, die sie schon immer auszeichnete. Lena lebt lieber leise als laut, eine Philosophie, die auch für ihre Ehe mit Sänger Mark Forster (43) gilt.

Liebe ohne Show-Effekt

Wenn es um ihre Beziehung geht, bleiben beide meist im Hintergrund. Öffentliche Liebesbekundungen? Kaum vorhanden. Gemeinsame Auftritte? Nur im beruflichen Rahmen. Und trotzdem findet die Liebe ihre Wege – diesmal auf ganz besondere Art: durch die Musik.

Mark Forster hat mit seinem neuen Song „Beste“ eine Art heimliche Liebeserklärung an seine Frau geschrieben. Zwischen den Zeilen wird deutlich, wie nah er Lena steht und wie verletzlich er sich zeigt: „Ich seh’ in dein’n Augen, dass es dich zerreißt. Ich weiß, du willst mir glauben, doch das’ einfach nicht so leicht.“ Der Künstler beschreibt Momente der Unsicherheit, die Angst vor Distanz – besonders, wenn er „unterwegs ist in mei’m anderen Leben. Komm’n die Ängste, so als ob wir nicht safe sind. Ich weiß, ich bin so miserabel, das zu kommunizier’n, doch am liebsten wär ich immer bei dir.“

Distanz auf Zeit

Ein Leben zwischen Studio, Bühne und Familie kann herausfordernd sein. In den letzten Monaten veröffentlichte Mark zahlreiche neue Songs, teilte Studioeinblicke auf Instagram und geht diesen Sommer für fast drei Monate auf große Deutschland-Tournee. Eine längere Trennung auf Zeit ist da fast unvermeidlich – erst recht, wenn man gemeinsam Eltern eines kleinen Kindes ist und gleichzeitig beruflich viel Verantwortung trägt.