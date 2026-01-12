Wiener Traditionsheuriger erneut insolvent

Das Heurigen-Restaurant "Wambacher" in Wien-Hitzing steht erneut vor dem Aus.

Der Traditionsheurige "Wambacher" in Wien-Hietzing steht erneut vor dem Aus: Ende Dezember 2025 wurde über die Betreiberin "Masek Genuss GmbH" ein Konkursverfahren eröffnet. Damit scheiterte ein weiterer Sanierungsversuch, nachdem bereits 2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestartet worden war.

Trotz eines genehmigten Sanierungsplans und geleisteter Teilzahlungen verschlechterte sich die finanzielle Lage im Laufe des Jahres 2025, sodass ein neuer Insolvenzantrag notwendig wurde, berichtet das Onlineportal "Gastro News".

Der Heurige, der seit 170 Jahren gutbürgerliche und böhmische Küche anbietet und für sein Warmbacher-Schnitzel sowie den beliebten Innenhofgarten bekannt ist, beschäftigt derzeit 13 Mitarbeiter:innen, die von der Pleite betroffen sind.

Laut Insolvenzantrag führten steigende Kosten, hohe Abgaben und sinkende Liquidität zur Zahlungsunfähigkeit. Die Geschäftsführung setzte zwar kontinuierlich organisatorische und wirtschaftliche Maßnahmen zur Rettung ein, doch die Kombination aus schwacher Ertragslage und fehlender kurzfristiger Liquidität machte eine Fortführung unmöglich. Die Zukunft des Hauses bleibt ungewiss.