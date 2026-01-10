Alles zu oe24VIP
"Horrorhaus" schlägt bei Zwangsversteigerung Millionen-Deal heraus
© Screenshot Google Maps

Wien-Gürtel

"Horrorhaus" schlägt bei Zwangsversteigerung Millionen-Deal heraus

Von
10.01.26, 16:32
Teilen

Nach jahrelangem Verfall hat ein Altbau-Zinshaus am Landstraßer Gürtel 17 den Besitzer gewechselt. Die Liegenschaft wurde zwangsversteigert und für schlappe 3,5 Millionen Euro verkauft. 

Über drei Millionen klingen erstmal nach einem sehr stolzen Verkaufspreis für ein Mehrparteienhaus - wenn man aber bedenkt, dass erst kürzlich am Stephansplatz im 1. Wiener Gemeindebezirk eine Wohnung für mehr als 16 Millionen Euro verkauft wurde, wie oe24 exklusiv berichtete, dann ist der Preis im Vergleich dazu ernüchternd. Quasi schon ein Schnäppchen.

Jahrelanger Zerfall des Altbaus

Das Haus befindet sich am Landstraßer Gürtel 17 in sehr zentraler Lage der Wiener City. Weil es aber einer Bruchbude ähnelt und der jahrelange Zerfall offensichtlich ist, wurde es nun für 3,5 Millionen Euro zwangsversteigert.

Zwangsversteigerung könnte Haus retten

Das Zinshaus, das über längere Zeit hinweg kaum instand gehalten wurde, wurde kürzlich erfolgreich zwangsversteigert, wie "Mein Bezirk" berichtet. Den Zuschlag bei der Zwangsversteigerung erhielt die SDC Landstraße GmbH, ein Unternehmen der One Residence GmbH, laut WKO ein Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Der Kaufpreis für die versteigerten Anteile - einzelne Wohnungen bleiben in Privatbesitz – beträgt rund 3,5 Millionen Euro.

Der frühere Eigentümer, die MEK 2020 Immobilienprojekt Holding GmbH, ließ notwendige Instandhaltungen trotz behördlicher Auflagen aus. Die Stadt Wien leitete daraufhin ein Zwangsversteigerungsverfahren ein. In den vergangenen Monaten kam es bereits zu ersten Verbesserungen, nachdem eine Sachverwalterin Sanierungsarbeiten veranlasst hatte.

Bald ein kernsaniertes, altes Juwel?

Ergibt sich doch jetzt eine neue Hoffnung für das "alte Juwel", wie es künftig via Online–Portalen vermarktet werden könnte. Kernsaniert vor allem, dürfte es doch für den ein oder anderen Interessenten tatsächlich zum neuen Wohntraum werden.

