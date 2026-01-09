Blühendes Österreich begrüßt neuen Vorstand: Michael Jungmeier ab Jänner 2026 im Gremium

Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung erweitert ab Jänner 2026 seinen Vorstand. Mit Michael Jungmeier wird der wissenschaftliche Fokus der Stiftung weiter gestärkt. Er folgt auf Peter Huemer, der nach zehn Jahren aus dem Vorstand ausscheidet.

Blühendes Österreich bestellt mit Dr. Michael Jungmeier ein neues Vorstandsmitglied. Ziel ist es, die Rolle der Stiftung als Drehscheibe für wissenschaftlich fundierten Naturschutz in Österreich weiter auszubauen. Michael Jungmeier tritt ab Jänner 2026 die Nachfolge von Dr. Peter Huemer an, der den Vorstand mit Ende 2025 verlässt. „Mit Dr. Michael Jungmeier gewinnt Blühendes Österreich eine wissenschaftlich herausragende Persönlichkeit, die international vernetzt ist und den Naturschutz mit großer Praxisnähe denkt“, betont Robert Nagele, Vorstand der BILLA AG und von Blühendes Österreich.

Gábor Wichmann (Geschäftsführer BirdLife Österreich und Vorstand Blühendes Österreich), Maria Patek (Bundesministerin a.D. und Vorständin Blühendes Österreich), Robert Nagele (Vorstand BILLA AG und Blühendes Österreich), Tanja Dietrich-Hübner (Vorständin Blühendes Österreich), Michael Jungmeier (Prof. FH Kärnten und Vorstand Blühendes Österreich) © Robert Harson/Blühendes Österreich

„Die Erweiterung des Vorstands ist ein wichtiges Signal, dass wir unsere Verantwortung für Artenvielfalt und Lebensräume auch künftig aktiv wahrnehmen“, so Erich Szuchy, Vorstand der BILLA AG zur Erweiterung des Vorstands. FH Prof. Dr. Mag. Michael Jungmeier wurde 1965 in Innsbruck geboren und ist Ökologe sowie Humangeograf. Seit 2019 ist er Professor für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung an der FH Kärnten. Im Jahr 2020 wurde ihm zusätzlich der UNESCO Chair on Sustainable Management of Conservation Areas übertragen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Mensch-Umwelt-Beziehungen, den Herausforderungen des Naturschutzes im 21. Jahrhundert sowie dem internationalen Schutzgebietsmanagement. Jungmeier ist Mitgründer des E.C.O. Instituts für Ökologie in Klagenfurt und leitet an der FH Kärnten den Masterstudiengang Management of Conservation Areas sowie den Zertifikatslehrgang Naturschutzfachkraft. Zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen dokumentieren seine Tätigkeit im Bereich nachhaltiger Entwicklung von Schutzgebieten.

Der Tiroler Schmetterlingsexperte Dr. Peter Huemer hat die Arbeit von Blühendes Österreich seit der Gründung 2015 geprägt. Er zählt zu den führenden Schmetterlingsexperten weltweit. © Robert Harson/Blühendes Österreich

Abschied von Dr. Peter Huemer nach zehn Jahren

Mit Ende 2025 scheidet Dr. Peter Huemer aus dem Vorstand von Blühendes Österreich aus. Der Tiroler Wissenschaftler zählt zu den führenden Schmetterlingsexperten weltweit und prägte die Arbeit der Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2015 maßgeblich. Unter seiner Mitwirkung wurden Forschungsergebnisse einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Dazu zählen die Entwicklung der App „Schmetterlinge Österreichs“ mit mehr als 29.000 Nutzerinnen und Nutzern sowie die Reports Ausgeflattert I–III und Aufgeflattert, die den Zustand heimischer Tagfalter dokumentieren. Seine wissenschaftliche Expertise bleibt Blühendes Österreich weiterhin erhalten.

Blühendes Österreich – Initiative für Biodiversität

Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung ist eine gemeinsame Initiative von BILLA AG und BirdLife Österreich. Seit 2015 wurden rund 300 Partner:innen und Initiativen finanziert. Dadurch konnten über 1.300 Hektar naturschutzfachlich wertvoller Biotope verbessert oder wiederhergestellt werden. Im Jahr 2022 erhielt die Stiftung den NATURA-2000-Award der Europäischen Kommission. Mit dem Citizen-Science-Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ finanziert Blühendes Österreich eines der größten Schmetterlingsprojekte Europas. www.bluehendesoesterreich.at

