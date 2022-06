Corona: Jagger lässt Europa zittern

Mick Jagger hat Corona. Stones-Tour unterbrochen. Wien-Konzert aber noch am Plan.

Drama. Am 15. Juli haben die Rolling Stones das Happel-Stadion gebucht. Jetzt zittern 50.000 Fans um die beste Stones-Show aller Zeiten. Mick Jagger (78) hat Corona! Am Montag kämpfte er beim Soundcheck in Amsterdam mit ungewohnten Stimm-Problemen. Deshalb machte er sofort einen Covid-Test: Positiv! Das Konzert, für das schon Tausende Fans im Stadion waren, wurde keine drei Stunden vor Beginn abgesagt! „Es tut mir leid“, entschuldigte sich Jagger via Instagram.

Schock. Am Dienstag der nächste Schock: Auch die für Freitag geplante Show in Bern fällt aus. „Die Sicherheit des Publikums, der Musiker und der Crew hat Priorität.“ Aktuell wollen die Stones am 21. Juni in Mailand wieder loslegen. Das geht aber nur, wenn das Virus Jaggers Stimme nicht angegriffen hat. Und er nicht die Band-Kollegen infiziert.