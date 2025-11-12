Alles zu oe24VIP
Legenden-Ehrung! Neue Doku zu Toni Sailers 90. Geburtstag
Legenden-Ehrung! Neue Doku zu Toni Sailers 90. Geburtstag

12.11.25, 05:00 | Aktualisiert: 12.11.25, 13:28
Anlässlich des 90. Geburtstags von Ski-Legende Toni Sailer zeigt ServusTV eine neue Dokumentation. "Toni Sailer - Spuren einer Legende" widmet sich dem Jahrhundertssportler und seinen drei Olympiasiegen 1956.

Am 17. November 2025 wäre Toni Sailer 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass präsentieren ServusTV und Wildwood Filmes & Creatives die 75-minütige Dokumentation "Toni Sailer - Spuren einer Legende" um 20:15 Uhr.

Dokumentation mit Archivmaterial

Regisseur Markus Mörth zeigt die wichtigsten Stationen des Tirolers, der als "Schwarzer Blitz aus Kitz" in die Annalen einging. Die Doku spricht auch mit Weggefährten über den Menschen Sailer abseits des entstandenen Mythos.

Ehrung in Kitzbühel

Am Montag wird in Kitzbühel der Toni-Sailer-Platz offiziell eröffnet. Bereits vor zehn Jahren wurde ihm zu Ehren ein Denkmal mitten im Ort enthüllt. Sailer war am 24. August 2009 im Alter von 73 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Olympia-Jubiläum im Fokus

Die Dokumentation widmet sich auch dem bevorstehenden 70-jährigen Jubiläum der drei Olympiasiege in Cortina d'Ampezzo 1956. Genau dort finden im kommenden Jahr erneut die Olympischen Winterspiele statt.

