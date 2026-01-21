Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Harald Schmidt "Traumschiff"
© ZDF

Comeback

Traumschiff: Schauspiel-Legende kehrt endlich zurück

21.01.26, 09:55
Teilen

Schauspiel-Star war zum ersten Mal 1986 mit an Bord!

Nach dem Traumschiff ist vor dem  Traumschiff ! Derzeit werden zwei neue Episoden für den Serien-Evergreen gedreht, wie es in einer Presseaussendung vom ZDF hieß.

Mehr zum Thema

Etwa bis Mitte April sollen zwei neue Episoden abgedreht werden. Die neuen Titel der  Reihe  heißen "Bangkok" und Vietnam". Und eine ist dabei, die zum ersten Mal 1986 (!) aufs legendäre Traumschiff ging: Schauspiel-Star Uschi Glas (81).

Uschi Glas
© Getty Images

Uschi Glas
© Getty Images

Wer noch dabei ist

Sie soll in Vietnam mit dabei sein neben KollegInnen wie Barbara Schnitzler (72), Anselm Bresgott (27), Janina Stopper (36), Maximilian Befort (36) sowie Nelly Hoffmann (19). Zuletzt war Glas 2019 zu sehen, als es nach Antigua ging.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden