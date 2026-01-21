Schauspiel-Star war zum ersten Mal 1986 mit an Bord!

Nach dem Traumschiff ist vor dem Traumschiff ! Derzeit werden zwei neue Episoden für den Serien-Evergreen gedreht, wie es in einer Presseaussendung vom ZDF hieß.

Etwa bis Mitte April sollen zwei neue Episoden abgedreht werden. Die neuen Titel der Reihe heißen "Bangkok" und Vietnam". Und eine ist dabei, die zum ersten Mal 1986 (!) aufs legendäre Traumschiff ging: Schauspiel-Star Uschi Glas (81).

Wer noch dabei ist

Sie soll in Vietnam mit dabei sein neben KollegInnen wie Barbara Schnitzler (72), Anselm Bresgott (27), Janina Stopper (36), Maximilian Befort (36) sowie Nelly Hoffmann (19). Zuletzt war Glas 2019 zu sehen, als es nach Antigua ging.