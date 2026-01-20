Oliver Pocher und Ex Sandy tanzen am Opernball mit

Seit dem Tod von Richard Lugner ist am Wiener Society-Parkett ein regelrechter Wettlauf entbrannt: Wer schafft es, seine Rolle als Glamour-Garant des Opernballs zu übernehmen?

Während die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner bereits im Vorjahr prominente Namen zurück auf den Opernball holten und heuer Stars wie The BossHoss oder Nadine Mirada für ihre Loge ankündigen und Schaumrollen-König Karl Guschlbauer eine US-Schauspielerin ankündigt, tritt nun neue Konkurrenz auf den Plan. Das Unternehmer-Paar Kaltenegger will ebenfalls groß auffahren – und setzt dabei auf eine Stargast-Kombination mit garantiertem Blitzlichtfaktor. Wie sie gegenüber dem "Kurier" bekanntgaben, werden Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden gemeinsam mit ihnen den Opernball besuchen.

Partystimmung in der Staatsoper. © Andreas Tischler

Lugners Erbe bewusst weitergeführt

Der Unternehmer und seine Frau machen keinen Hehl daraus, dass man sich an der Tradition von Richard Lugner orientieren wolle. "Beim Opernball hab ich das immer gut gefunden vom Herrn Lugner, auch wenn viele geschimpft haben. Er hat einen Schwung reingebracht. Und wir haben gesagt, wir machen das weiter!", erklärt er im "Kurier".

Oliver Pocher, Heino, Franco Nero und Helmut Werner © Tischler

Extravaganz als gemeinsamer Nenner

Auch die Auswahl der Gäste sei bewusst getroffen worden. Oliver Pocher passe perfekt ins Konzept: "Ich glaube, wir ergänzen uns gut. Oliver Pocher ist ja auch sehr extravagant und wir sind auch nicht im normalen Leben drinnen. Ich glaube, wir werden Spaß haben."