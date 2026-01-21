Kitzbühel, Konzert, Kino – so wollen unsere ESC-Stars den Sieg

Am 20. Februar rocken 12 Austropop-Stars im ORF um unser ESC-Ticket. Schon jetzt startet der Stimmenfang. Mit vielen coolen Aktionen.

Am 20. Februar wird unser Song Contest Starter gekürt. 12 Teilnehmer rittern in der ORF-Hauptabendshow "Vienna Calling – Wer singt für Österreich“ unter der Moderation von Alice Tumler und Cesár Sampson um unser Final-Ticket. Schon jetzt gehen die Kandidaten auf Stimmenfang. Nicht nur mit Interviews und CD-Veröffentlichungen, sondern auch mit jeder Menge cooler Auftritte.

Die Tirolerin Kayla Krystin, die mit dem von Gregor Glanz mitkomponierten Dialekt-Hit „I brenn“ auf den Sieg hofft, mischt am Freitag gleich Kitzbühel auf: Live-Präsentation im Rahmen des Hahnenkam-Rennens. „Mein Song erzählt meinen Weg vom Zweifel und Schatten, zum Aufstehen und davon, sein wahres Ich zurückzuerobern!“ Am 30. Jänner gibt’s den Hit, der für Selbstbefreiung und innere Stärke steht, dann auch auf iTunes. Spannend: nach vier englischsprachigen Singles, die auch in den USA und Australien Airplay-Erfolge feierten, singt Kayla nun erstmals Deutsch. „Ich möchte Menschen erreichen, sie berühren – und zeigen, was in unserer Sprache und unserer Musik steckt.“

Zeitgleich hebt auch Geheim-Favorit Nikotin seine ESC-Hymne aus der Taufe. Mit „Unsterblich“ liefert er einen Bohemian-Pop-Punk-Exzess mit absoluten Ohrwurm-Qualitäten. Tekkno-Beats, Klassik-Elemente und Falco-Einflüsse inklusive. Das „Bohemian Rhapsody“ der ESC-Vorentscheidung. Am 16. Februar geht Nikotin damit auch auf die Bühne. Im Wiener Szene Club Loft steigt das große Präsentations-Konzert. Das perfekte Warm-Up für die ORF-Entscheidung am 20. Februar.

Die Wiener Rockband FREVD mischt mit ihrem ESC-Kracher „Riddle“ indes gleich ein Kino auf! Die Videopremiere des von Siegmund Freud inspirierten Rock-Hammers steigt am 12. Februar im Wiener Artis Kino. Der Clip wurde von Star-Regisseur Vesely Marek, der ja schon unsere ESC-Siegerhymne „Wasted Love“ von JJ bildgerecht inszenierte, im legendären Südbahnhotel Semmering gedreht. Mit Kammerschauspieler Bernhard Schir und Nadia Carolina Walch in den Hauptrollen „Im Song geht es um einen Menschen, der mit schweren Entscheidungen und Orientierungslosigkeit konfrontiert ist und Hilfe sucht, um aus diesem Labyrinth hinauszufinden“ so FREVD.

Die restlichen Kandidaten, allen voran die beiden Radio-Favoriten Julia Steen („Julia“) und Anna-Sophie („Superhuman“) sowie Ex-Starmaniac Philip Piller („Das Leben ist Kunst“) werden wohl bald mit ähnlich spektakulären PR-Aktionen nachlegen.