Song Contest Hammer: ORF fährt mit 27 Kameras auf
© ORF

TV-Spektakel

Song Contest Hammer: ORF fährt mit 27 Kameras auf

16.01.26, 12:59
Der Song Contest in Wien wird zum absoluten TV-Hit. Der ORF fährt in der Stadthalle mit allen Registern auf. 

Noch knapp vier Monate vor dem 70. Eurovision Song Contest in Wien werden langsam mehr Details über die Megashow im Mai bekannt. So wird der Wettbewerb in der Stadthalle von 27 Kameras verfolgt, um die Emotionen des Teilnehmerfelds bestmöglich einzufangen. Das Kamerakonzept von Regieduo Michael Kögler und Robin Hofwander war einer jener Punkte, die beim ersten großen Production Meeting am Mittwoch und Donnerstag präsentiert wurden.

Song Contest Hammer: ORF fährt mit 27 Kameras auf
© Getty Images

Song Contest Hammer: ORF fährt mit 27 Kameras auf
© ORF/Wieder Design Studios

Zwei Tage traf sich der ORF am Küniglberg mit 27 internationalen Projektpartnern, mit denen an der großen TV-Unterhaltungsshow gearbeitet wird. Dort wurden u.a. zentrale Gewerke vorgestellt, darunter etwa Stage Design, Set Design, Location Management, Lichtdesign oder Technical Design. Außerdem pilgerte der Tross an den Ort des Geschehens, um sich mit den räumlichen und technischen Begebenheiten der Stadthalle vertraut zu machen. Bei einem umfassenden Rundgang wurden Bühnenbereiche, Backstage-Zonen, Produktionsräume, Logistikwege und Zuschauerbereiche vorgestellt, informierte der ORF am Freitag in einer Aussendung.

