"Song Contest"-Rekord: Tickets nach Minuten ausverkauft

So gab es das noch nie - riesiger Andrang!

Die Tickets für den Eurovision Song Contest 2026 waren in Rekordzeit ausverkauft, was die außerordentliche Popularität des Wettbewerbs und seine anhaltende Kraft, das Publikum zusammenzubringen, unterstreicht, während er seine 70. Ausgabe feiert.

Mehr zum Thema

Das große Finale in Wien im Mai war 14 Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft, alle Tickets für das Halbfinale waren innerhalb von 20 Minuten vergriffen. Die Fans sicherten sich auch Tickets für die beiden Preview-Shows für jedes Halbfinale und das große Finale. Alle verfügbaren Tickets waren eine Stunde nach Verkaufsstart ausverkauft.

Phänomenal

Martin Green CBE, Direktor des Eurovision Song Contest, sagte: „Die Resonanz war phänomenal. Dass alle Shows so schnell ausverkauft waren, zeigt eindrucksvoll, wofür der Eurovision Song Contest steht – Freude, Zusammengehörigkeit und gemeinsame Erlebnisse in einer Zeit, in der dies wichtiger denn je ist.

„Für diejenigen, die sich registriert haben und keine Tickets für ihre bevorzugte Show ergattern konnten, wird es im Laufe des Frühjahrs weitere Gelegenheiten geben. Und für Fans, die den Eurovision Song Contest näher an ihrem Wohnort erleben möchten, gibt es in Kürze eine spannende Ankündigung.“

Michael Krön, Executive Producer des gastgebenden Senders ORF, fügte hinzu:

„Das überwältigende Interesse an allen neun Shows bestätigt eindrucksvoll, dass der Eurovision Song Contest auch nach sieben Jahrzehnten noch immer Menschen zusammenbringt. Das ist wunderbar zu sehen und motiviert uns umso mehr, ein wirklich spektakuläres Event auf die Beine zu stellen.“