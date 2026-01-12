Alles zu oe24VIP
Alexandra Wachter und Cesar Sampson
© ORF/Thomas Ramstorfer

Live Auslosung

Song-Contest-Halbfinale: DAS sind die Paarungen

12.01.26, 19:21
Jetzt ist es fix: Wien ist seit Montagabend ganz offiziell die neue Ausrichterstadt des Eurovision Song Contest.

Das neue Jahr ist angebrochen - und damit auch offiziell das Jahr des 70. Eurovision Song Contest in Österreich. Ein zentraler Baustein für das musikalische Megaevent wurde dabei am Montagabend im Wiener Rathaus gelegt, wo in einer von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson moderierten TV-Show die Verteilung der Länder auf die beiden Halbfinalshows am 12. und 14. Mai in der Wiener Stadthalle ausgelost wurde.

Alexandra Wachter und Cesar Sampson

Alexandra Wachter und Cesar Sampson

© ORF/Thomas Ramstorfer

Österreich konnte sich dabei als Gastgeber entspannt zurücklehnen, hat man neben Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien doch einen fixen Finalplatz. Immerhin ist aber seit dem Abend klar, dass der rot-weiß-rote Act, der am 20. Februar in der Castingshow "Vienna Calling" gekürt wird, sich - ohne Voting - im 2. Halbfinale am 14. Mai der ESC-Welt präsentieren wird.

Roland Weißmann und Alexandra Wachter

Roland Weißmann und Alexandra Wachter

© APA

 

Die Halbfinal-Paarungen des ESC 2026 in Wien

Erstes Halbfinale am 12. Mai:

  1. Georgien
  2. Portugal
  3. Kroatien
  4. Schweden
  5. Finnland
  6. Moldau
  7. Griechenland
  8. Montenegro
  9. Estland
  10. San Marino
  11. Polen
  12. Belgien
  13. Litauen
  14. Serbien
  15. Israel

Auslosung Song Contest

Auslosung Song Contest

© Screenshot

Zweites Halbfinale am 14. Mai:

  1. Armenien
  2. Rumänien
  3. Schweiz
  4. Aserbaidschan
  5. Luxemburg
  6. Bulgarien
  7. Tschechien
  8. Zypern
  9. Albanien
  10. Dänemark
  11. Norwegen
  12. Malta
  13. Australien
  14. Ukraine
  15. Lettland 

Jene verbleibenden 30 Länder, die nicht zum Kreis der Fixstarter gehören, mussten zuvor aber auf die beiden Halbfinale aufgeteilt werden. Die Verlosung erfolgte dabei traditionell im Fußball-WM-Modus mit fünf Töpfen, die reihum geleert wurden. Nun steht fest, welches Land in welchem Halbfinale antritt - respektive in welcher Hälfte der Show. Die exakte Startreihenfolge wird von der EBU dann zu einem späteren Zeitpunkt nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt, wenn alle nationalen Acts gekürt sind.

Song-Contest-Halbfinale: DAS sind die Paarungen
© ORF

Einen Act, der auf der Bühne der Wiener Stadthalle performen wird, enthüllte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann aber bereits 120 Tage vor der ersten Liveshow. "Wir werden das erste Mal seit Jahren wieder mit einem großen Liveorchester auftreten", kündigte der ORF-Chef einen Auftritt des RSO an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

