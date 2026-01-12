Song-Contest-Halbfinale: DAS sind die Paarungen

Jetzt ist es fix: Wien ist seit Montagabend ganz offiziell die neue Ausrichterstadt des Eurovision Song Contest.

Das neue Jahr ist angebrochen - und damit auch offiziell das Jahr des 70. Eurovision Song Contest in Österreich. Ein zentraler Baustein für das musikalische Megaevent wurde dabei am Montagabend im Wiener Rathaus gelegt, wo in einer von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson moderierten TV-Show die Verteilung der Länder auf die beiden Halbfinalshows am 12. und 14. Mai in der Wiener Stadthalle ausgelost wurde.

Alexandra Wachter und Cesar Sampson © ORF/Thomas Ramstorfer

Österreich konnte sich dabei als Gastgeber entspannt zurücklehnen, hat man neben Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien doch einen fixen Finalplatz. Immerhin ist aber seit dem Abend klar, dass der rot-weiß-rote Act, der am 20. Februar in der Castingshow "Vienna Calling" gekürt wird, sich - ohne Voting - im 2. Halbfinale am 14. Mai der ESC-Welt präsentieren wird.

Roland Weißmann und Alexandra Wachter © APA

Die Halbfinal-Paarungen des ESC 2026 in Wien

Erstes Halbfinale am 12. Mai:

Georgien Portugal Kroatien Schweden Finnland Moldau Griechenland Montenegro Estland San Marino Polen Belgien Litauen Serbien Israel

Auslosung Song Contest © Screenshot

Zweites Halbfinale am 14. Mai:



Armenien Rumänien Schweiz Aserbaidschan Luxemburg Bulgarien Tschechien Zypern Albanien Dänemark Norwegen Malta Australien Ukraine Lettland

Jene verbleibenden 30 Länder, die nicht zum Kreis der Fixstarter gehören, mussten zuvor aber auf die beiden Halbfinale aufgeteilt werden. Die Verlosung erfolgte dabei traditionell im Fußball-WM-Modus mit fünf Töpfen, die reihum geleert wurden. Nun steht fest, welches Land in welchem Halbfinale antritt - respektive in welcher Hälfte der Show. Die exakte Startreihenfolge wird von der EBU dann zu einem späteren Zeitpunkt nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt, wenn alle nationalen Acts gekürt sind.

© ORF

Einen Act, der auf der Bühne der Wiener Stadthalle performen wird, enthüllte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann aber bereits 120 Tage vor der ersten Liveshow. "Wir werden das erste Mal seit Jahren wieder mit einem großen Liveorchester auftreten", kündigte der ORF-Chef einen Auftritt des RSO an.