Song-Contest-Hammer: Kein Final-Sitzplatz unter 230 Euro

Ab 13 Uhr gibt’s die Tickets für den Song Contest in Wien. Vor allem für das Grande Finale am 16. Mai muss man tief in die Tasche greifen!

360 Euro für den Golden Circle beim Grande Finale am 16. Mai. Der Höchstpreis für den Wiener Song Contest war ja schon bekannt (oe24 berichtete) doch nun schockt auch die weitere Preisgestaltung die Fans, denn im Finale gibt es in der Wiener Stadthalle keinen Sitzplatz unter 230 Euro! Und dafür sitzt man dann auch nur in den oberen Reihen des . 2.Rang.

Mit besserer Sicht wird es noch teurer: 290 Euro in den mittleren Reihen des 2. Rangs und gleich 310 Euro im ersten Rang. Auch die Stehplätze für das Finale sind happig: 330 Euro!

Billiger wird es nur für Rollstuhl-Plätze (162 Euro) und auf den Stehplätzen am 2. Rang. Da kosten die Final-Tickets 60 Euro. Ein 6-faches (!) der Familien-Shows, an den Tagen der beiden Semi-Finali (12. und 14. Mai) und immerhin noch ein 3-faches der letzten Durchlaufprobe am 16. Mai um 12 Uhr.

Das ist der ESC-Fahrplan in der Wiener Stadthalle:

Jury-Show Semifinale 1, 11. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 1, 12. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 1, 12. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Semifinale 2, 13. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 2, 14. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 2, 14. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Finale, 15. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Finale, 16. Mai (12.00 Uhr)

Finale, 16. Mai (21.00 Uhr)

Trotzdem wird ab 13 Uhr ein Mega-Run auf die Tickets erwartet. Es gab ja weit über 250.000 Anfragen und in Summe nur knapp 100.000 Tickets für die insgesamt 9 Shows in der Stadthalle.