Song Contest: Heute startet der Run auf die Tickets

Um 13 Uhr gibt’s die Song Contest Tickets. Die Preise sind hoch. Bis zu 360 Euro! Die Regeln streng. So dürfen Kleinkinder nicht zum ESC. Auch Taschen sind verboten.

Die Semi-Finale sind ausgelost. Wir rocken außer Konkurrenz in der 2. Quali-Runde am 14. Mai mit. Dazu wurde gestern Wien offiziell als Austragungsort angelobt – jetzt geht’s um die begehrten Tickets. Um 13 Uhr startet bei oeticket der Vorverkauf für den Song Contest in Wien. Aber nur wenn man sich rechtzeitig dafür registrierte, auch zugelost wurde und schließlich den heißbegehrten Ticket-Code erhalten hat. Diese wurden am Wochenende versandt. Es gab dafür weit über 250.000 Anmeldungen aus ganz Europa.

Neben den großen TV-Quali-Shows am 12. und am 14. Mai sowie dem Grande Finale am 16. Mai gehen auch die 3 Jury-Shows an den jeweiligen Vortagen, sowie drei „Afternoon Preview Shows“, also öffentliche Durchlaufproben, an den Entscheidungstagen in den Verkauf. Insgesamt werden für die 9 ESC-Shows in der Wiener Stadthalle rund 100.000 Karten aufgelegt. Und das eher im Hochpreis-Segment. So kosten die Golden Circle Tickets für das Finale satte 360 Euro. (oe24 berichtete) „Die Ticketerlöse sind integraler Bestandteil des Song Contest Budgets und tragen dazu bei, allen TV-Zuschauer:innen eine spektakuläre Live-Show aus der Wiener Stadthalle zu präsentieren.“ erklärt die Stadthalle online die Preispolitik, die gerade beim Finale ins Extreme steigt: Stehplätze 330 Euro, Sitzplätze 230 bis 310 Euro!

Für die Fans gibt es dennoch ein kleines Zuckerl: „Auch wenn das Finale eine hochpreisige Veranstaltung ist, wurde darauf geachtet auch Tickets im niedrigen Preissegment anzubieten – los geht es etwa bei den Nachmittagsshows bei 15 Euro.“ Für nur 10 Euro gibt’s sogar Stehplätze im 2. Rang. Im Finale werden dafür 60 Euro verlangt.

Spannend: Der begehrte Song Contest Ticket-Code ist für maximal 4 Tickets und für genau 1 Bestellung gültig. Es ist also nicht möglich, 4 Tickets in zwei separaten Bestellungen zu kaufen. Dazu werden alle Tickets auch personalisiert. D.h. die Namen aller Begleitpersonen müssen schon bei der Bestellung bekannt gegeben werden.

Nicht nur die Ticket-Regeln sind streng, sondern auch die Altersbeschränkungen: So ist der Zutritt für Kinder unter 3 Jahren beim Song Contest aufgrund der Lichteffekte, der Lautstärke und weiterer Showeffekte nicht gestattet. Kinder zwischen 3 und14 Jahren dürfen ausschließlich in Begleitung Erwachsener zum Song Contest. Und das auch nur auf Sitzplätzen. Dazu ist für Kinder unter 12 Jahren ein eigener Gehörschutz verpflichtend.

Spannend: Beim Song Contest gilt ein striktes Taschenverbot. D.h. Rucksäcke, Taschen oder größere Gegenstände dürfen nicht mit in die Stadthalle genommen werden. Als Ersatz kann man beim Ticketkauf gleich eine „Friends of Eurovision Bag“ mitbestellen, die soll neben jeder Menge Firlefanz auch „eine kompakte Tasche für die wichtigsten Gegenstände.“ beinhalten und natürlich die No-Bag-Policy des Eurovision Song Contest erfüllen.