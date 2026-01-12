Alles zu oe24VIP
Kleinkinder und Taschen verboten! Strenge Regeln beim Song Contest
© Getty Images

Irre Auflagen

Kleinkinder und Taschen verboten! Strenge Regeln beim Song Contest

Von
12.01.26, 10:10
Teilen

Ab Dienstag gibt’s die Tickets für den Song Contest in der Stadthalle. Die Preise sind hoch. Die Auflagen sind streng und absurd.  

Ab 11. Mai rockt der Song Contest die Wiener Stadthalle. Mit den 3 großen TV-Shows (12., 14. und 16. Mai) , 3 Jury-Shows an den jeweiligen Vortagen und drei Familien-Shows an den TV-Nachmittagen. Dafür gehen ab morgen, Dienstag um 13 Uhr bei oeticket 100.000 Tickets in den Vorverkauf. Zum Preis von 15 Euro (Stehplatz 2. Rang, Familien-Show) bis 360 Euro (Golden Circle, Finale) und mit strengen Regeln.

© zeidler

© oeticket

Für den Ticketkauf braucht man nämlich einen eigenen Code, für den musste man sich bis zum 18. Dezember registrieren und auf Losglück hoffen. Am Wochenende wurde die erste Charge der Ticketcodes versandt. Es gab dafür weit über 250.000 Anmeldungen aus ganz Europa, es werden für die 9 Song Contest Shows in der Stadthalle aber „nur“ 100.000 Tickets aufgelegt.

© Eurovision.com
 

Das Vorverkaufs-Prozedere ist auch mehr als komplex, denn der begehrte Song Contest Ticket Code ist für maximal 4 Tickets und für genau 1 Bestellung gültig. Es ist also nicht möglich, 4 Tickets in zwei separaten Bestellungen zu kaufen. Dazu werden alle Tickets auch personalisiert. D.h. die Namen aller Begleitpersonen müssen schon bei der Bestellung bekannt gegeben werden.

© Eurovision.com
 

Nicht nur die Ticket-Regeln sind streng, sondern auch die Altersbeschränkungen: So ist der Zutritt für Kinder unter 3 Jahren beim Song Contest aufgrund der Lichteffekte, der Lautstärke und weiterer Showeffekte nicht gestattet. Kinder zwischen 3 und 14 Jahren dürfen ausschließlich in Begleitung Erwachsener zum Song Contest. Und das auch nur auf Sitzplätzen. Dazu ist für Kinder unter 12 Jahren ein eigener Gehörschutz verpflichtend!

© ORF/Wieder Design Studios

Spannend: Beim Song Contest gilt auch ein striktes Taschenverbot. D.h. Rucksäcke, Taschen oder größere Gegenstände dürfen nicht mit in die Stadthalle genommen werden. Als Ersatz kann man beim Ticketkauf gleich eine „Friends of Eurovision Bag“ mitbestellen, die soll neben jeder Menge Firlefanz auch eine „eine kompakte Tasche für die wichtigsten Gegenstände.“ beinhalten und „natürlich die No-Bag-Policy des Eurovision Song Contest erfüllen“ Auch so kann man den Fans zusätzlich das Geld aus der Tasche ziehen.

