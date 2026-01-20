3. ORF-Shows: Barbara Schöneberger rockt uns den Song Contest

Am 16. Mai steigt das große Song Contest Finale in Wien. Zum Vorglühen gibt es ab 24. April drei ORF-Shows mit Barbara Schöneberger.

Zum Vorglühen auf die größte Musikshow der Welt braucht es mehr als ein TV-Event: Am Dienstag gab der ORF bekannt, dass im Vorfeld des Wiener ESC, der im Mai über die Bühne geht, im April und Mai das Showtriplett "Wir sind Song Contest" ausgestrahlt wird. Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem Song-Contest-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis.

Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet "70 Jahre größte Musikshow der Welt", wobei harte und skurrile Fakten und Geschichten ausgepackt werden. Am 1. Mai heißt das Motto "Österreichs emotionalste Momente". Und am 8. Mai dreht "Die erfolgreichsten Hits und Helden" den ESC-Sack zu.

Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. Pro Show kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefragt, in dem als Preis Finaltickets locken.