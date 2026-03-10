Paukenschlag: Jetzt packt Andrews Ex-Assistentin über die „Massage-Affäre“ aus

Zwischen pikanten Palast-Massagen und dubiosen Geldflüssen: Eine langjährige Vertraute von Andrew Mountbatten-Windsor ist nun bereit, ihr Schweigen zu brechen und den Ex-Prinzen vor der Justiz schwer zu belasten.

Die Büchse der Pandora scheint im Fall Jeffrey Epstein († 66) endgültig geöffnet, und die daraus entweichenden Schatten legen sich immer dichter über Andrew Mountbatten-Windsor (66). Nachdem dem einstigen Herzog von York bereits die Titel und royalen Privilegien entzogen wurden, erreichte die Affäre an seinem 66. Geburtstag mit einer kurzzeitigen Festnahme wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens im öffentlichen Amt einen neuen, bitteren Höhepunkt. Während Andrew beharrlich schweigt, bereitet sich nun eine langjährige Vertraute darauf vor, das Wort zu ergreifen.

Charlotte Manley vor der Aussage

Wie das US-Magazin „The Times“ berichtet, zeigt sich Andrews ehemalige Privatsekretärin Charlotte Manley (68) bereit, umfassend gegenüber der Polizei auszusagen. Die Biografie der 68-Jährigen liest sich eindrucksvoll: Als ehemalige Marineoffizierin der Royal Navy leistete sie einst Pionierarbeit auf Kriegsschiffen, bevor sie von 2001 bis 2003 als Sekretärin und Schatzmeisterin eng an der Seite des Bruders von König Charles III. (77) arbeitete.

© U.S. Department of Justice

Pikante Details: Eine Massage unter dubioser Vermittlung?

Im Zentrum des Interesses stehen Aufzeichnungen aus dem Juni 2000. Damals soll Manley einen Scheck über 86 Euro unterzeichnet haben, um die südafrikanische Masseurin Monique Gianelloni zu entlohnen. Was auf den ersten Blick wie eine alltägliche Dienstleistung wirkt, erhält durch die Hintergründe eine höchst brisante Note: Organisiert wurde der Besuch in den Gemächern des Buckingham Palace angeblich von Ghislaine Maxwell (64) – der mittlerweile verurteilten Komplizin Jeffrey Epsteins.

Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs

Die Aussagen könnten zudem Licht in die Zeit bringen, in der Andrew als Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen für die britische Regierung tätig war. Manley begleitete ihn auf zahlreichen Dienstreisen – von New York bis Peru. Genau jene Amtsführung steht aktuell im Fokus der Ermittler, die der Frage nachgehen, ob der Ex-Prinz seine offizielle Position für private Zwecke oder ungebührliche Vorteile missbraucht hat.

Zwar ist Manley im Oktober 2025 von ihrem letzten Amt in der St. George’s Chapel in Windsor zurückgetreten, doch ihre Rolle im aktuellen Justiz-Drama könnte nun entscheidend werden. Auch wenn bereits viele Vorwürfe im Raum stehen, könnten die präzisen Beobachtungen der ehemaligen Marineoffizierin das ohnehin schon wackelige Kartenhaus der Verteidigung des Skandal-Royals endgültig zum Einsturz bringen.