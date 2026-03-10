Prinzessin Kate (44) beweist einmal mehr ihre Volksnähe – und sorgt damit unfreiwillig für eine hitzige Debatte im Netz. Bei ihrem Besuch in Leicester brach die künftige Königin überraschend das Protokoll und zeigte sich so privat wie selten zuvor.

Am vergangenen Donnerstag, dem 5. März 2026, begeisterte die Princess of Wales die Bewohner von Leicester mit einer gut gelaunten Tour durch die Stadt. Ein Programmpunkt stach dabei besonders hervor: Der Besuch eines Hindu-Tempels anlässlich des Frühlingsfestes „Holi“. Zur Überraschung aller Anwesenden entschied sich Kate spontan dazu, an den traditionellen Tänzen teilzunehmen – und das völlig barfuß.

Detail-Check sorgt für Wirbel

Ein genauer Blick auf die Füße der Prinzessin lässt vermuten, dass dieser Regelbruch alles andere als geplant war. Während sie zunächst einer Gruppe Bollywood-Tänzer zusah, hielt es sie später nicht mehr auf den Plätzen. Die Beobachtungen der Fans:

Transparent-Look : Kate trug eine hauchdünne Strumpfhose, was als Indiz für eine spontane Aktion gewertet wird.

: Kate trug eine hauchdünne Strumpfhose, was als Indiz für eine spontane Aktion gewertet wird. Keine Vorbereitung : Kritische Stimmen im Netz bemängelten fehlenden Nagellack und Hornhaut. „Hätte sie das geplant, wäre sie vorher im Salon gewesen“, mutmaßen User auf X.

: Kritische Stimmen im Netz bemängelten fehlenden Nagellack und Hornhaut. „Hätte sie das geplant, wäre sie vorher im Salon gewesen“, mutmaßen User auf X. Support der Fans: Viele verteidigen die 44-Jährige jedoch gegen die Kritik an ihren „ungepflegten“ Füßen: „Sie hat ganz normale Füße“, lautet der Tenor der Unterstützer.

Gruß an Prinz Louis

Trotz der optischen Diskussionen war der Auftritt ein voller Erfolg. Kate zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Ausdauer der Tänzer. „Ihr müsst superfit sein, es ist unglaublich energiegeladen“, schwärmte sie laut „The Telegraph“. Dabei verriet sie auch ein süßes Familiengeheimnis: Ihre drei Kinder lieben das Tanzen leidenschaftlich. Besonders der jüngste Spross wäre laut Kate Feuer und Flamme gewesen: „Prinz Louis wäre von eurer Tanzdarbietung begeistert!“

Dieser nahbare Moment in Leicester zeigt erneut, dass Kate bereit ist, für den direkten Kontakt zu den Menschen auch mal formelle Etikette – und perfekt manikürte Füße – hintenanzustellen.