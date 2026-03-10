Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Buhrufe

Kate und William eiskalt von Demonstranten empfangen: "Was wusstet ihr?"

10.03.26, 08:56 | Aktualisiert: 10.03.26, 10:29
Teilen

Die britische Königsfamilie versammelte sich in voller Besetzung zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey. Doch der feierliche Gottesdienst wurde von lautstarken Protesten gegen die Monarchie und den Andrew-Skandal überschattet. 

Am Montag, 9.3. kam es vor der Westminster Abbey in London zu dramatischen Szenen.

Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Mehr zum Thema

Lesen Sie auch

 

Als Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zum jährlichen Commonwealth-Gottesdienst eintrafen, wurden sie nicht nur von begeisterten Fans empfangen. Eine große Gruppe der antimonarchistischen Bewegung „Republic“ versammelte sich mit gelben Plakaten, um die Ankunft der Royals massiv zu stören.

Kate William Charles Camilla
© Getty Images

Harte Kritik an Charles

Die Demonstranten machten ihren Unmut über die aktuelle Situation im Palast deutlich. Besonders die jüngste Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor im vergangenen Monat wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch stand im Fokus der Kritik:

  • Forderungen: Auf Plakaten war „Abolish the monarchy“ (Schafft die Monarchie ab) und „Down with the crown“ zu lesen.
  • Persönliche Vorwürfe: Ein Schild richtete sich direkt an den König: „Charles, was wusstest du?“
  • Provokation: Demonstranten hielten Bilder von Andrew hoch, die im Zuge der Epstein-Akten an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Auftritt in voller Besetzung

Es war das erste Mal seit dem Skandal um Andrew, dass die Königsfamilie wieder geschlossen in der Öffentlichkeit auftrat. Während die Glocken der Westminster Abbey und die Jubelrufe der Fans versuchten, die Proteste zu übertönen, bewahrten die Royals die Ruhe. Prinzessin Kate erschien in einem eleganten, marineblauen Mantelkleid von Catherine Walker an der Seite ihres Mannes.

Ignorierten die Rufe 

Trotz der aufgeladenen Stimmung ignorierten die Familienmitglieder die Protestrufe und lächelten den wartenden Royal-Anhängern zu. Dennoch verdeutlichte der Vorfall in London, wie sehr der Schatten von Andrew Mountbatten-Windsor die aktuelle Arbeit der „Firm“ belastet. Experten sehen in den direkten Fragen an König Charles eine neue Stufe der öffentlichen Kritik, die das Königshaus vor große Herausforderungen stellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen