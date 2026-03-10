Alles zu oe24VIP
Andreas Gabalier sichert sich neuen Mega-Deal für Live-Shows
© zeidler

Live Nation

Andreas Gabalier sichert sich neuen Mega-Deal für Live-Shows

10.03.26, 09:48
Andreas Gabalier startet eine neue Zusammenarbeit im Live-Geschäft. Der Sänger arbeitet künftig mit dem Konzertveranstalter Live Nation zusammen. 

Der Volks-Rock'n'Roller hat eine neue Partnerschaft im Live-Bereich angekündigt. Künftig arbeitet er mit dem internationalen Konzertveranstalter Live Nation zusammen. Den Auftakt der Zusammenarbeit bildet eine exklusive Konzertserie. Mit diesen Auftritten will Gabalier das zehnjährige Jubiläum seines "MTV Unplugged"-Projekts in einem kleineren, intimen Live-Setting feiern.

Marek Lieberberg, CEO von Live Nation GSA, begrüßte die Zusammenarbeit in einer Stellungnahme. "Live Nation begrüßt Andreas Gabalier und sein Team enthusiastisch und sieht der Kooperation mit großer Freude und Erwartung entgegen." Er ergänzte: "Andreas Gabalier ist die absolute Inkarnation des Live-Gefühls und dessen, was Live-Momente ausmachen."

Marek Lieberberg
© APA/ dpa

Neues Kapitel für Gabalier

Auch der Sänger selbst sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt. Nach dem er seinen bisherigen Live-Partner Semmel Concerts verlassen hat, läutet die Zusammenarbeit mit Live Nation nun "ein neues, spannendes Kapitel" ein.

Gabalier: "Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe für unsere Konzerte setzten und dem Publikum unvergessliche Live-Momente schenken." Neben den "unvergesslichen Live-Momenten" dürfte es sich für den Chart-Stürmer auch finanziell rentieren. Konkrete Summen wurden keine genannt, aber man darf davon ausgehen, des es ein neuer Millionen-Deal für Gabalier ist.

Erfolgreiches Album

Das bislang letzte Studioalbum des Musikers erschien 2022. "Ein neuer Anfang" schaffte es in Österreich auf Rang eins. Die letzten Wochen verbrachte Gabalier im Tonstudio und macht damit seinen Fans Hoffnung, dass schon bald ein neues Album erscheinen könnte.

