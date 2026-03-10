Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Melissa Naschenweng und Sebastian Steinhauser
© Instagram

Selfie-Flut

Melissa Naschenweng: Liebes-Gerüchte um ihren Produzenten Sebastian Steinhauser

10.03.26, 10:16
Teilen

Sebastian ist seit vielen Jahren Melissas enger Vertrauter, aber in letzter Zeit ist auffallend oft in ihrem Instagram-Profil zu sehen. 

Das Dasein als eine der gefragtesten Künstlerinnen des Landes ist gewiss kein Honiglecken. Zwischen glitzernden Showbühnen, anonymen Hotelzimmern und den schier endlosen Asphaltbändern der heimischen Autobahnen verbringt die Kärntnerin Melissa Naschenweng (35) einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit. Doch wie bewältigt man dieses rastlose Leben „auf Achse“, ohne dabei den Frohsinn zu verlieren?

Mehr lesen: 

Vielsagende Einblicke im digitalen Äther 

Eine Antwort darauf blieb die Lesachtalerin ihren Anhängern nicht schuldig und gewährte unlängst via Selfie-Video einen Einblick in ihr mobiles Refugium. Die Aufnahmen aus dem Wagen dürften bei so manchem Verehrer für kurzzeitige Schnappatmung gesorgt haben. An der Seite der Amadeus-Preisträgerin zeigte sich nämlich ein sichtlich charmanter Begleiter. Mit der vielsagenden Bildunterschrift, sie sei „immer in bester Gesellschaft“, befeuerte Naschenweng das muntere Rätselraten um ihren Beziehungsstatus nach Kräften.

Ein Feschak am Beifahrersitz: Professionelle Harmonie oder mehr?

Bevor die Gerüchteküche jedoch gänzlich überkochen konnte, folgte die diskrete Entwarnung für das geneigte Publikum: Bei dem „feschen Co-Piloten“ handelt es sich nicht etwa um eine neue Liaison, sondern um Sebastian Steinhauser – den musikalischen Architekten und Produzenten hinter ihren Erfolgen. Hier schlägt, so schien es zumindest vorerst, die künstlerische Synergie das romantische Geplänkel.


 

Doch die Indizienkette für die Neugierigen reißt nicht ab. Seither zieren in regelmäßigen Abständen neue Sujets mit dem dunkelhaarigen Beau die sozialen Kanäle der Sängerin. Die vertrauten Aufnahmen lassen die Frage im Raum stehen, ob aus der langjährigen beruflichen Verbundenheit und einer tiefen Freundschaft mittlerweile nicht doch ein privates Glück erwachsen ist.

Ob es sich lediglich um eine besonders harmonische Arbeitsbeziehung oder doch um eine Herzensangelegenheit handelt, bleibt vorerst eines der wohl am besten gehüteten Geheimnisse der Branche. Die Fangemeinde und das nähere Umfeld warten jedenfalls mit gespannter Erwartung auf das nächste Kapitel dieser Geschichte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen