Amira Aly: Heftige Kritik von Podcasterin wegen Dubai-Urlaub

Eine Podcast-Diskussion über Reisen nach Dubai sorgt für Aufsehen. Moderatorin Paula Lambert äußert deutliche Kritik – auch an Kollegin Amira Aly.

Im Podcast "Iced Macho Latte" diskutieren Amira Aly und Paula Lambert über Reisen nach Dubai und politische Verantwortung beim Urlaub. Dabei wird die Debatte zwischen den beiden zeitweise deutlich. Amira Aly spricht zunächst über Influencer, die nach Angriffen durch den Iran aus Dubai berichten. Viele hätten ähnliche Aussagen gemacht, sagt sie im Podcast.

"Alle haben das Gleiche gesagt: 'Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung ...'", erklärt Aly. Sie vermutet dahinter mögliche Absprachen. "Das ist wirklich ziemlich auffällig gewesen, so sehr, dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben."

Lambert warnt vor Reisen

Paula Lambert sieht Aufenthalte in Dubai grundsätzlich kritisch. "Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat", betont sie. Besonders für Menschen, die sich für die LGBTQ+-Community einsetzen, sei ein Aufenthalt dort problematisch. "Wenn man Ally ist für die LGBTQ+-Community, dann kannst du gar nicht nach Dubai. Das geht einfach nicht."

Amira Aly ergänzt, dass Straftaten in Dubai streng geahndet würden. "Delikte werden sehr hart bestraft", erklärt sie. Gleichzeitig scherzt sie über mögliche Konsequenzen: "Jetzt muss ich aufpassen – nicht, dass ich hier gebannt werde und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast gehe."

Entsetzen über Aussage

Als Aly zugibt, selbst "sehr, sehr selten2 nach Dubai zu reisen, reagiert Lambert überrascht. "Sehr selten, Amira?! Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!" Aly verteidigt sich und nennt praktische Gründe für gelegentliche Reisen, etwa das stabile Wetter und die geringe Zeitverschiebung.

Lambert sieht die Wahl von Reisezielen auch als politische Entscheidung. 2Gerade in der Wahl der Urlaubsgegenden – auch Reisen in die USA und so weiter – da kann man schon eine Menge machen. Wir sind nicht machtlos." Aly hält dagegen und vergleicht die Situation mit Debatten über Fleischkonsum und Veganismus. "Das läuft ja trotzdem weiter."

Diskussion wird politisch

Pochers Ex-Frau erklärt außerdem, dass sie weiterhin in die USA reisen werde. "Hatet mich dafür oder verachtet mich oder verurteilt mich. Aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich das, was Trump macht, nicht gut oder okay finde, sagen: Ich reise nie wieder in die USA ein."

Zum Ende der Diskussion zeigt sich Aly zunehmend genervt. "Die Diskussion ist viel zu politisch. Dafür kenne ich mich wirklich nicht gut genug aus."