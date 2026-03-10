Oscar-Hammer: Chalamet muss jetzt um sicher geglaubten Preis zittern

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigen die Oscars. Es wird spannend wie nie! Vor allem in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“.

2025 ging „Der Brutalist“ Adrien Brody als Top-Favorit ins Rennen und holte wie von den Wettbüros prognostiziert seinen 2. Oscar als Bester Hauptdarsteller. Jetzt gibt er bei den 78. Academy Awards, die in der Nacht von Sonntag (15. März) auf Montag (16. März) im Dolby Theatre von Los Angeles vergeben werden, den Preis an seinen Nachfolger weiter. Doch wer das wird, ist laut Wetten aktuell völlig offen, denn der große Favorit Timothée Chalamet, der mit „Marty Supreme“ ja schon bei den "Golden Globes" und den "Critics Choice Awards" als großer Sieger hervorging, und lange als absoluter Wettkönig galt, hat nun einen mehr als ernstzunehmenden Konkurrenten.

Michael B. Jordan, Star des gleich 16-fach nominierten Rekordfilms „Blood & Sinners“ führt aktuell bei den Buchmachern mit einer Siegesquote von 1,73 das Oscar-Rennen an. Eine Last-Minute-Überraschung! Chalamet (Siegesquote: 2,4) stürzte zuletzt auf Platz 2 ab. Auch Leonardo DiCaprio (10) darf sich mit „One Battle After Another“ noch Chancen ausrechnen . Dafür werden Wagner Mourna („The Secret Agent“14) und Ethan Hawke („Blue Moon“, 20) von den Wettbüros nur als Außenseiter geführt.

Der Wettboost für Michael B. Jordan macht nun auch das Rennen um die Top Kategorie „Bester Film“ wieder extra spannend: Da lag „Blood & Sinners“ ja gleich nach Bekanntgabe der Nominierungen (22. Jänner) bei einer Siegesquote von 7. Mittlerweile rangiert der Vampir-Horror-Film bei 3,5 und damit schon in Schlagdistanz von „One Battle After Another“ (1,25).

Favoriten: Jessie Buckley (o.) und Paul Thomas Anderson.

Unumstritten scheinen die Oscars für Jessie Buckley als Beste Hauptdarstellerin („Hamlet“), für KPop Demon Hunters als Bester Animations-Film und für Regisseur Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“). Sowie in den Kategorien Drehbuch "Blood & Sinners" (Original-Drehbuch) und "One Battle After Another"(adaptiertes Drehbuch“).

Duell: Sean Penn (o.). vs. Stellan Skarsgard (u.)

Dafür wird es bei den Nebendarstellern noch einmal so richtig spannend: “Weapons”-Lady Amy Madigan (2,2) könnte „One Battle After Another“-Star Teyana Taylor (2,75) doch noch den Oscar wegschnappen. Auch Sean Penn („One Battle After Another“, 1,29) und Stellan Skarsgard (“Sentimental Value”, 4 ) machen das Oscar-Rennen noch zur Zitterpartie.