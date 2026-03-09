Natürliche Süße: Diese Dattel-Desserts sind sogar in der Fastenzeit erlaubt

Das klebrig-süße Juwel aus dem Orient gewinnt mehr und mehr an Beliebtheit, sowohl als gesunder Snack als auch als aromatische Geheimzutat im Dessert.
Apfel-Dattel-Kuchen mit Karamell-Kokosraspeln
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
- 150 ml Apfelsaft
- 200 g Datteln
- 1 Apfel
- 120 g weiche Butter und für die Formen
- 80 g brauner Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 3 Eier
- 250 g Mehl und für die Formen
- 1 TL Backpulver
Für den Belag:
- 60 g Butter
- 60 g Kokosraspel
- 3 EL Milch
- 60 g Zucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN
- Den Apfelsaft in einem Topf erwärmen. Datteln klein schneiden und unter den Saft mischen. Von der Hitze nehmen, ziehen und abkühlen lassen. Anschließend leicht stückig pürieren.
- Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Vier Mini-Springformen (ca. 11 cm) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Apfel schälen, vierteln, entkernen und raspeln. Butter mit Zucker und Vanille cremig rühren. Nach und nach die Eier zugeben und untermischen. Dann Datteln und Apfelraspel untermengen.
- Mehl und Backpulver darübersieben und alles zu einem glatten Teig vermischen. Auf die Formen verteilen und etwa 25 Minuten backen.
- Inzwischen für den Belag die Butter schmelzen lassen. Kokosraspel, Milch und Zucker untermischen und die Masse auf den Kuchen verteilen.
- Zurück im Ofen weitere ca. 15 Minuten fertig backen und karamellisieren. Auskühlen lassen, dann aus den Förmchen lösen. In Stücke geschnitten servieren.
Pudding-Mini-Gugelhupfe
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
- 100 g getrocknete und entsteinte Datteln
- 50 g weiche Butter und für die Förmchen
- 30 g Zucker
- 2 Eier
- 125 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- Mark von 1/2 Vanilleschote
- 1/2 TL Zimtpulver
- 1 EL Naturjoghurt
- 1 Prise Salz
Für die Karamellsauce:
- 140 g Obers
- 115 g brauner Zucker
- 115 g Butter
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN + 8 H RUHEN
- Die Datteln in einer Schüssel mit Wasser bedecken und über Nacht einweichen. Das Wasser abgießen und auffangen. Den Backofen auf 160 °C Ober-und Unterhitze vorheizen.
- Datteln fein pürieren, dabei nach und nach wieder etwas Einweichwasser zufügen, bis eine cremige Paste entstanden ist. Vier Mini-Gugelhupfförmchen oder Puddingförmchen (ca. 150 ml) mit Butter fetten.
- Butter und Zucker cremig rühren, dann die Eier untermischen. Nach und nach Mehl, Backpulver, Vanillemark und Zimt unterrühren. Zum Schluss Joghurt, Salz und das Dattelpüree unterheben. Teig in die Förmchen verteilen und 30–35 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen und kurz abkühlen lassen.
- Für die Karamellsauce das Obers mit Zucker und Butter in einem Topf bei geringer Hitze unter Rühren erhitzen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Masse köcheln lassen, bis sie dunkler und leicht angedickt ist. Die Puddings aus den Förmchen lösen, mit der Karamellsauce übergießen und noch warm servieren.
Panna Cotta
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 6 Blatt Gelatine
- 100 g Datteln
- 2 TL lösliches Kaffeepulver
- 600 g Obers 1 TL Vanilleextrakt
- 2–3 Msp. Kardamompulver
- 1/2 TL Zimtpulver
ZUBEREITUNG * LEICHT * 25 MIN + 3 H KÜHLEN
- Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Datteln mit 100 ml warmem Wasser fein pürieren. Kaffeepulver mit 500 g Obers, Vanilleextrakt und 1 Msp. Kardamom aufkochen und einige Minuten köcheln. Leicht abkühlen lassen. Ausgedrückte Gelatine darin auflösen und das Dattelmus unterrühren.
- Masse in 4 Gläser (ca. 200 ml) füllen und mindestens 3 Stunden kühlen. Restliches Obers cremig aufschlagen und auf die Panna Cotta setzen. Mit Zimt und Kardamom bestäubt servieren.
Cookies
© StockFood
ZUTATEN FÜR 16 STÜCK
- 80 g entsteinte Datteln
- 200 g gemahlene Haselnüsse
- 225 g Vollkorn-Dinkelmehl
- 50 g Chia-Samen
- 1 Prise Zimtpulver
- Fleur de Sel 50 g Kokosöl (Zimmertemperatur) 170 g Reismalzsirup
- 1 Ei
- 1 TL Vanilleextrakt
- 50 g Kakao-Nibs
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Den Backofen auf 160 °C Ober und Unterhitze vorheizen. Ein großes Backblech mit Backpapier belegen.
- Datteln in eine Schüssel geben und mit kochendem Wasser bedecken. Etwa 5 Minuten stehen lassen, dann abgießen.
- Datteln zusammen mit Haselnüssen, Mehl, Chia-Samen, Zimt, 1 Prise Fleur de Sel, Kokosöl, Sirup, Ei und Vanilleextrakt in einer Küchenmaschine mixen, bis alles miteinander verbunden ist. Zuletzt Kakao-Nibs unterheben.
- Je 1,5 EL der Masse mit den Händen zu Kugeln abdrehen, auf das Backpapier legen und mit den Händen flach drücken. Mit einer Gabel ein Muster eindrücken. Im Ofen für ca. 15 Minuten backen. Auf einem Gitter abkühlen lassen.
Rezepte von StockFood.