Polizei reudziert Nachtpräsenz
© apa

Afghane angezeigt

Wilde Verfolgungsjagd: Dealer erst nach Schreckschuss gefasst

07.03.26, 13:18
Ein Drogendealer hat sich Freitagabend in Wien-Leopoldstadt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.  

Weil er beim Verkauf von Suchtgift von den Beamten beobachtet wurde, trat er die Flucht an. Dabei stieß er zwei Passanten um, die auf den Boden fielen. Erst als ein Polizist einen Schreckschuss in das Erdreich abgab, hielt der 30-Jährige an und ließ sich festnehmen. Bei ihm wurden Geld und rezeptpflichtige Tabletten gefunden, so die Polizei am Samstag.

Die Drogenermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, übernahmen die weiteren Ermittlungen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Afghane auf freiem Fuß angezeigt. Sein Kunde - ein 26-jähriger Syrer - gab von Anfang an zu, von dem Mann Drogen in einem Park gekauft zu haben. Der 26-Jährige hatte das Cannabiskraut noch bei sich. Bei dem Deal wurden sie von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau beobachtet.

