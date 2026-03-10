"Harry Potter"-Serie: "Erwische dich!" - Mobbing und Prügel am Set

Bei der „Harry Potter“-Neuverfilmung von HBO soll es zu massiven Mobbing-Vorfällen gekommen sein. Die Produktionsleitung zieht nun drastische Konsequenzen.

Hinter den Kulissen des Multi-Millionen-Dollar-Projekts in den legendären Leavesden Studios bei London brodelt es. Wie die britische „Sun“ berichtet, häufen sich die Vorwürfe über unangemessenes Verhalten unter den Darstellern. Betroffen sind dabei offenbar nicht nur Erwachsene, sondern auch minderjährige Cast-Mitglieder.

Gewalt unter jungen Darstellern

Besonders ein Vorfall sorgt für Entsetzen: Zwei zwölfjährige Komparsen sollen auf dem Studiogelände handgreiflich aneinandergeraten sein. Ein Insider berichtet von einer gefährlichen Drohung: „Ich werde dich nach Ende der Dreharbeiten erwischen“, soll eines der Kinder dem anderen zugerufen haben. Die Verantwortlichen stehen vor einer großen Herausforderung:

Schulalltag am Set : Für die Produktion wurde eigens eine Schule errichtet, um die Bildung der jungen Stars sicherzustellen.

: Für die Produktion wurde eigens eine Schule errichtet, um die Bildung der jungen Stars sicherzustellen. Konfliktpotenzial : „Es sind viele junge Menschen am Set, und nicht alle kommen miteinander aus“, so eine Quelle aus dem Umfeld.

: „Es sind viele junge Menschen am Set, und nicht alle kommen miteinander aus“, so eine Quelle aus dem Umfeld. Lange Laufzeit: Da die Dreharbeiten auf insgesamt acht Jahre angelegt sind, muss ein harmonisches Umfeld Priorität haben.

Radikale „Null-Toleranz-Politik“

Die Produktionsleitung hat das „alarmierende Problem“ laut Bericht erkannt und will nun rigoros durchgreifen. Ab sofort gelten strengste Verhaltensregeln für alle Beteiligten – vom Weltstar bis zum Produktionsmitarbeiter:

Sofortige Entlassung: Jeder, der wegen Mobbings gemeldet wird, fliegt sofort vom Set.

Promi-Status egal: Die Regel gilt ausnahmslos, unabhängig davon, wie berühmt die betroffene Person ist.

Säuberung: Man versuche derzeit, alle „schwarzen Schafe“ unter den Mitarbeitern und Darstellern loszuwerden.

Trotz der Unruhen laufen die Arbeiten an der ersten Staffel, die Anfang 2027 erscheinen soll, weiter. In der Hauptrolle wird Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen sein, unterstützt von Hollywood-Größen wie John Lithgow als Dumbledore und Nick Frost als Hagrid. Ob die neue „Null-Toleranz-Politik“ den Frieden in der Zauberwelt rechtzeitig wiederherstellen kann, bleibt abzuwarten.